Μικρές λεπτομέρειες απομένουν για την επισημοποίηση της επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή. Ο πρώην πρωθυπουργός πατάει «γκάζι» τις επόμενες ημέρες, με στόχο το κόμμα του να ανακοινωθεί το αργότερο μέχρι τις αρχές του επόμενου μήνα.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, θα εντείνει τις δημόσιες παρεμβάσεις του, με την αρχή να γίνεται τη Δευτέρα, στο Χαλάνδρι, όπου αναμένεται να μιλήσει σε εκδήλωση που ετοιμάζουν οι αυτοργανωμένες κινήσεις της Βόρειας Αθήνας, στο θέατρο Ρεματιάς.

Το πόδι στο «γκάζι»

Όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι η απόφαση έχει πλέον ληφθεί. Σύντομα, η νέα πολιτική κίνηση του Αλέξη Τσίπρα θα είναι πραγματικότητα και με την επίσημη εμφάνιση της, θα ανακατέψει πλήρως την «τράπουλα» στο πολιτικό τοπίο. Ο πρώην πρωθυπουργός επιταχύνει τις κινήσεις του, με σκοπό να είναι προετοιμασμένος για όλα τα ενδεχόμενα – ακόμα και για εκείνο των πρόωρων εκλογών.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, το επιτελείο της λεωφόρου Αμαλίας «τρέχει» με ταχύτητα τον προγραμματισμό του επόμενου διαστήματος. Με τις παρουσιάσεις της «Ιθάκης» να έχουν ολοκληρωθεί, οι δημόσιες παρεμβάσεις του κ.Τσίπρα θα στοχεύουν στην «οικοδόμηση» του νέου φορέα. Το ιδεολογικό κείμενο είναι έτοιμο και έχει δοθεί στη δημοσιότητα.

Και πάνω σε αυτό, τις επόμενες εβδομάδες θα αρχίσουν να «πυκνώνουν» τις συνελεύσεις τους και οι ομάδες αυτοργάνωσης που έχουν δημιουργηθεί τους τελευταίους μήνες ανά την Ελλάδα. Και σε κάποιες εξ αυτές τις συνελεύσεις, θα παρεμβαίνει και ο πρώην πρωθυπουργός.

Η αρχή θα γίνει σύντομα. Για την ακρίβεια, τη Δευτέρα, στο Χαλάνδρι, στο θέατρο Ρεματιάς, όπου θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση των ομάδων της Βόρειας Αθήνας. Οι διοργανωτές μάλιστα, ξεκίνησαν να απευθύνονται στις τοπικές κοινωνίες για τη συνέλευσή τους, λέγοντας ότι θα παραστεί και θα μιλήσει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας.

Όπως έγινε και πριν από μερικούς μήνες στη Θεσσαλονίκη, σε αντίστοιχη εκδήλωση. Αυτή θα είναι η πρώτη του παρέμβαση από τις πολλές που θα ακολουθήσουν μέχρι την επίσημη ανακοίνωση του νέου κόμματος και αναμένεται να κορυφωθούν στην τρίτη μεγάλη εκδήλωση που θα πραγματοποιήσει το Ινστιτούτο του πρώην πρωθυπουργού, στα μέσα Ιουνίου, αυτή τη φορά στην Κύπρο.

Και όλα δείχνουν ότι μέχρι τότε, το κόμμα θα έχει ήδη δημιουργηθεί. Μάλιστα, πρόσωπα που έχουν γνώση των κινήσεων, έλεγαν χαριτολογώντας ότι είναι τα πάντα έτοιμα. Από την ιστοσελίδα, μέχρι και τον τρόπο που θα μπορεί κάποιος να εγγραφεί μέλος στον νέο φορέα, επιβεβαιώνοντας ότι όλα κινούνται με μεγάλη ταχύτητα.