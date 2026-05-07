Γνωμοδότηση με άμεσο αντίκτυπο στις μετεγγραφές φοιτητών έδωσε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, κρίνοντας ότι η συμβολαιογραφική πράξη συναινετικού διαζυγίου, στην οποία ενσωματώνεται η συμφωνία των γονέων για την επιμέλεια των ανήλικων τέκνων, ισοδυναμεί με δικαστική απόφαση και μπορεί να χρησιμοποιείται κανονικά ως δικαιολογητικό για τη μοριοδότηση φοιτητών βάσει οικονομικών κριτηρίων στις μετεγγραφές ΑΕΙ.

Η γνωμοδότηση 25/2026 του Γραφείου Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο εκδόθηκε έπειτα από ερώτημα που υπέβαλε η Πρυτανεία του ΕΜΠ, με αφορμή υπόθεση πρωτοετούς φοιτητή της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο οποίος αιτήθηκε μετεγγραφή στο ΕΜΠ επικαλούμενος οικονομικά κριτήρια.

Ο φοιτητής είχε δηλώσει μόνο το εισόδημα του πατέρα του, υποστηρίζοντας ότι η επιμέλειά του είχε ανατεθεί αποκλειστικά σε εκείνον μετά το διαζύγιο των γονέων του. Ωστόσο, αντί δικαστικής απόφασης επιμέλειας, προσκόμισε συμβολαιογραφική πράξη συναινετικής λύσης γάμου, στην οποία είχε ενσωματωθεί η συμφωνία των γονέων για ανάθεση της επιμέλειας στον πατέρα. Η αρμόδια επιτροπή του ΕΜΠ δεν αναγνώρισε το σχετικό δικαιολογητικό, θεωρώντας ότι η υπουργική απόφαση απαιτούσε ρητά δικαστική απόφαση επιμέλειας, με αποτέλεσμα να απορριφθεί η αίτηση μετεγγραφής του.

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους έκρινε ότι, μετά τις αλλαγές που επέφερε ο νόμος 4800/2021 στο οικογενειακό δίκαιο, η συμφωνία των γονέων για τη γονική μέριμνα και την επιμέλεια, όταν ενσωματώνεται σε συμβολαιογραφική πράξη συναινετικού διαζυγίου, παράγει τα ίδια έννομα αποτελέσματα με δικαστική απόφαση.

Στη γνωμοδότηση επισημαίνεται ότι η ελληνική νομοθεσία πλέον δίνει προτεραιότητα στη συμφωνία των γονέων για τη ρύθμιση της γονικής μέριμνας, ενώ η προσφυγή στο δικαστήριο θεωρείται έσχατη λύση μόνο σε περιπτώσεις σοβαρής διαφωνίας. Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι η διοίκηση, κατά την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης για τις μετεγγραφές, φαίνεται πως παρέλειψε εκ παραδρομής να συμπεριλάβει τις συμβολαιογραφικές πράξεις συναινετικού διαζυγίου στα αποδεκτά δικαιολογητικά.

Το Νομικό Συμβούλιο ξεκαθαρίζει επίσης ότι δεν απαιτείται ειδική αναφορά στη συμβολαιογραφική πράξη ότι αυτή «ισοδυναμεί με δικαστική απόφαση» ή ότι αποτελεί «εκτελεστό τίτλο», καθώς τέτοιες συμπληρώσεις δεν μεταβάλλουν τις έννομες συνέπειες της πράξης.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η θέση που διατυπώνεται για τους ενήλικους φοιτητές. Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση, ακόμη και μετά την ενηλικίωση του φοιτητή, η συμφωνία επιμέλειας εξακολουθεί να λαμβάνεται υπόψη για τη μοριοδότηση στις μετεγγραφές, καθώς οι γονείς εξακολουθούν να έχουν νομική υποχρέωση διατροφής του τέκνου τους όταν αυτό σπουδάζει και αδυνατεί να αυτοσυντηρηθεί.

Η γνωμοδότηση αναμένεται να επηρεάσει σημαντικό αριθμό φοιτητών που προέρχονται από διαζευγμένες οικογένειες και αιτούνται μετεγγραφή με οικονομικά κριτήρια, καθώς αποσαφηνίζει το πλαίσιο των αποδεκτών δικαιολογητικών και περιορίζει τον κίνδυνο απόρριψης αιτήσεων για τυπικούς λόγους.