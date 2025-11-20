Πώς μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα των Μετεγγραφών Φοιτητών της Β φάσης, τα επίσημα στατιστικά.

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των μετεγγραφών φοιτητών 2025 της Β Φάσης (5/11 έως 12/11/2025) μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής Μετεγγραφές 2025. Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά υποβλήθηκαν 62 αιτήσεις βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων, ως εξής:

5 αιτήσεις από φοιτητές που ανήκουν στην κατηγορία της παρ. 1 του άρθρου 160 του Ν.5224/2020 (επιτυχόντες των επαναληπτικών εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2025),

10 αιτήσεις από φοιτητές που εισήλθαν στην Τριτοβάθμια με την ειδική κατηγορία πασχόντων από σοβαρές παθήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. γ) του άρθρου 78 του Ν. 4692/2020, οι οποίοι δεν είχαν δυνατότητα υποβολής αίτησης μετεγγραφής κατά το διάστημα 24-9 -2025 έως 2-10-2025 καθώς δεν είχαν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες εγγραφής τους,

47 αιτήσεις από φοιτητές - πολίτες κυπριακής καταγωγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. ε) του άρθρου 78 του 4692/2020.

Επιπλέον, υποβλήθηκαν 4 αιτήσεις από αδελφούς προπτυχιακούς φοιτητές.

Μετεγγράφονται:

5 φοιτητές επιτυχόντες μέσω επαναληπτικών εξετάσεων του Σεπτεμβρίου 2025, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 160 του Ν. 5224/2020, 10 φοιτητές της ειδικής κατηγορίας πασχόντων από σοβαρές παθήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. γ΄ του άρθρου 78 του ν.4692/2020 καθώς 37 φοιτητές πολίτες κυπριακής καταγωγής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. ε) του άρθρου 78 του 4692/2020.

Επιπλέον μετεγγράφονται :

4 φοιτητές με αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Β Φάση: Πώς και πού θα δείτε τα αποτελέσματα των μετεγγραφών φοιτητών 2025

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συνδεθούν στην ειδική εφαρμογή Μετεγγραφών 2025 με τους κωδικούς με τους οποίους υπέβαλαν την αίτησή τους μέσω του σχετικού συνδέσμου https://transfer.it.minedu.gov.gr ώστε να δουν το αποτέλεσμα της αίτησής τους.