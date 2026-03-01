Όσα επισημαίνονται στην ανακοίνωση.

Με επίσημη ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά σχολιάζει το κυριακάτικο μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, λέγοντας πως: «Ο Τραμπ και ο Νετανιάχου επιχειρούν με νταηλίκια να σύρουν ολόκληρη την περιοχή στο χάος, ακολουθώντας τη γνωστή «συνταγή» Αφγανιστάν και Ιράκ, με μόνους κερδισμένους τους ίδιους.

Η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να αντιταχθεί κατηγορηματικά σε αυτή την κατάφωρη πράξη επιθετικότητας και να απορρίψει οποιαδήποτε χρήση στρατιωτικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται στην Ελλάδα σε αυτόν τον ενδεχομένως καταστροφικό πόλεμο».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η απρόκλητη επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά του Ιράν είναι ένας πόλεμος επιθετικότητας που μας θέτει όλους σε κίνδυνο.

Πρόκειται για μια ακόμη παράνομη στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ σε μια χώρα πλούσια σε πετρέλαιο, για την οποία δεν υπάρχει καμία δικαιολογία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Και την ίδια ώρα ποιες λέξεις επιλέγει ο Έλληνας Πρωθυπουργός στο σημείωμα της Κυριακής; «Ανησυχία», «σταθερότητα» και «συντονισμό». Δεν βρήκε ούτε μία λέξη για να καταδικάσει ρητά την επίθεση. Όταν βομβαρδίζονται περιοχές μέσα σε πόλεις και υπάρχουν αναφορές για δεκάδες νεκρούς αμάχους, ανάμεσά τους παιδιά, η ουδετερότητα είναι μία πολιτική επιλογή που αυτόματα συντάσσει τη χώρα μας δίπλα στους θύτες.

Επίσης είμαστε για ακόμη μία φορά στο ίδιο έργο θεατές. Βλέπουμε ηγεσίες ευρωπαικών κρατών να καταδικάζουν με τόση ευκολία τις συνέπειες και όχι τα αίτια. Η ιρανική απάντηση βαφτίστηκε «απειλή», ενώ ο αρχικός βομβαρδισμός αντιμετωπίστηκε σχεδόν ως τεχνική λεπτομέρεια. Προφανώς το διεθνές δίκαιο εφαρμόζεται κατα το δοκούν. Είναι αυστηρό όταν αφορά τους «άλλους» και ελαστικό όταν αφορά τους συμμάχους. Και σε αυτή τη σχολή επιλεκτικής ευαισθησίας, ο κ. Μητσοτάκης έδωσε ήδη το παράδειγμα με το αμίμητο «δεν είναι ώρα να συζητήσουμε για τη νομιμότητα».

Η αλλαγή καθεστώτος είναι ζήτημα του ιρανικού λαού και όχι «σωτήρων», οι οποίοι παραβιάζουν συστηματικά το διεθνές δίκαιο και βομβαρδίζουν σχολεία στο όνομα της «απελευθέρωσης». Ο Τραμπ και ο Νετανιάχου επιχειρούν με νταηλίκια να σύρουν ολόκληρη την περιοχή στο χάος, ακολουθώντας τη γνωστή «συνταγή» Αφγανιστάν και Ιράκ, με μόνους κερδισμένους τους ίδιους.

Η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να αντιταχθεί κατηγορηματικά σε αυτή την κατάφωρη πράξη επιθετικότητας και να απορρίψει οποιαδήποτε χρήση στρατιωτικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται στην Ελλάδα σε αυτόν τον ενδεχομένως καταστροφικό πόλεμο.

Η χώρα μας πρέπει να απαιτήσει άμεσα την παύση της επίθεσης. Δεν θα εμπλακούμε σε πόλεμο για ξένα συμφέροντα.

ΟΧΙ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΑΣ».