Η απομάκρυνση των σάπιων φύλλων από το χώμα πριν την προσθήκη νέου χώματος ή τη φύτευση φυτών είναι ένα ζήτημα που απασχολεί συχνά όσους ασχολούνται με την κηπουρική.

Πολλοί αναρωτιούνται αν πρέπει να καθαρίσουν πλήρως το έδαφος ή αν μπορούν να αφήσουν τα παλιά φύλλα. Η απάντηση εξαρτάται από την κατάσταση των φύλλων και τον σκοπό για τον οποίο είναι το χώμα.

Τα σάπια φύλλα αποτελούν οργανική ύλη που διασπάται φυσικά και μετατρέπεται σε θρεπτικά συστατικά για το έδαφος. Κατά τη διαδικασία της αποσύνθεσης δημιουργείται χούμος (σύνολο της οργανικής ύλης η οποία βρίσκεται στα επιφανειακά στρώματα του εδάφους) που βελτιώνει τη δομή του εδάφους και βοηθά στη συγκράτηση της υγρασίας. Για τον λόγο αυτό, σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι απαραίτητο να αφαιρεθούν πλήρως τα σάπια φύλλα.

Αν είναι καλά αποσυντεθειμένα, μπορούν να ανακατευτούν με το υπάρχον χώμα και να λειτουργήσουν σαν φυσικό λίπασμα, ενισχύοντας τη γονιμότητα και την ανάπτυξη των φυτών.

Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις όπου η απομάκρυνση των φύλλων είναι προτιμότερη. Αν τα φύλλα δεν έχουν αποσυντεθεί πλήρως, μπορεί να δημιουργούν ένα παχύ στρώμα που εμποδίζει τον αερισμό του εδάφους και τη σωστή ανάπτυξη των ριζών. Επιπλέον, τα μισοσαπισμένα φύλλα μπορεί να φιλοξενούν έντομα, μύκητες ή ασθένειες που ενδέχεται να μεταφερθούν στα νέα φυτά. Σε τέτοιες περιπτώσεις, είναι καλύτερο να αφαιρείται το μεγαλύτερο μέρος τους και να διατηρείται μόνο η λεπτή στρώση που έχει ήδη μετατραπεί σε χώμα.

Μια καλή πρακτική είναι να εξετάζεται η υφή των φύλλων. Αν θρυμματίζονται εύκολα με το χέρι και έχουν σκούρο χρώμα και μυρωδιά χώματος, τότε έχουν αποσυντεθεί αρκετά και μπορούν να παραμείνουν. Αντίθετα, αν διατηρούν ακόμη το σχήμα τους και είναι σκληρά ή υγρά, καλό είναι να αφαιρεθούν ή να μεταφερθούν σε σωρό κομποστοποίησης ώστε να ολοκληρωθεί η αποσύνθεση.

Αυτό σημαίνει λοιπόν, πως δεν είναι πάντα απαραίτητο να αφαιρεθούν τα σάπια φύλλα πριν προστεθεί νέο χώμα. Τα πλήρως αποσυντεθειμένα φύλλα μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα του εδάφους, ενώ τα λιγότερο αποσυντεθειμένα είναι προτιμότερο να απομακρύνονται.

Η σωστή επιλογή βοηθά στη δημιουργία ενός υγιούς και γόνιμου εδάφους που θα υποστηρίξει την καλή ανάπτυξη των φυτών.

