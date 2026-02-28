Κατά τη διάρκεια των επικοινωνιών, συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και η κατάσταση ασφαλείας.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον με τον Εμίρη του Κατάρ, Σεϊχη Tamim bin Hamad Al Thani και με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Σεϊχη Mohamed bin Zayed Al Nayhan.

Κατά τη διάρκεια των επικοινωνιών, συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και η κατάσταση ασφαλείας.

Υπενθυμίζεται πως νέα ανακοίνωση εξέδωσε, σήμερα Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, το υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις επιθέσεις Ισραήλ και ΗΠΑ στο Ιράν.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών:

«Η ελληνική Κυβέρνηση παρακολουθεί στενά και με ανησυχία τις εξελίξεις στο Ιράν και την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Το Υπουργείο Εξωτερικών ενεργοποίησε τη Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων, ώστε να παρασχεθεί προξενική συνδρομή σε όσους έχουν ανάγκη, ενώ οι ελληνικές διπλωματικές αποστολές στις επίμαχες περιοχές βρίσκονται σε επιφυλακή.

Καλούμε τους Έλληνες πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να βρίσκονται σε επαφή με τις πρεσβείες και τα προξενεία μας. Εφόσον απαιτηθεί, θα υπάρχει συντονισμένη επιχείρηση επαναπατρισμού.

Ιδιαίτερη μέριμνα αποδίδουμε στη διασφάλιση της προστασία της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Ο Υπουργός Εξωτερικών βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με Υπουργούς Εξωτερικών συμμάχων χωρών για τα τεκταινόμενα. Είναι κοινός τόπος ότι ο έλεγχος του πυρηνικού και βαλλιστικού προγράμματος, ώστε να μην αποκτήσει το Ιράν πυρηνικό όπλο, αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη σταθερότητα και την ειρήνη στην περιοχή.

Η προστασία του άμαχου πληθυσμού, καθώς και ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και των δικαιωμάτων των πολιτών οφείλει να αποτελεί πρωταρχικό μέλημα.

Όλα τα συναφή θέματα θα απασχολήσουν την έκτακτη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ σήμερα το απόγευμα».