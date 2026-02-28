Πηγή που ενημερώθηκε για τις επιχειρήσεις του στρατού δήλωσε νωρίτερα στο Reuters ότι το Ισραήλ πιστεύει πως κατά τις επιθέσεις σκοτώθηκαν αρκετοί υψηλόβαθμοι Ιρανοί αξιωματούχοι.

Ο υπουργός Άμυνας του Ιράν Αμίρ Ναζιρζαντέχ και ο διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης Μοχαμάντ Πακπούρ, φέρεται να έχουν σκοτωθεί κατά τις ισραηλινές επιθέσεις, δήλωσαν δύο πηγές που γνωρίζουν για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ και μία περιφερειακή πηγή.

Υπενθυμίζεται πως τουλάχιστον 51 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε πλήγμα εναντίον σχολείου θηλέων στο νότιο Ιράν, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση επικαλούμενη τοπικό αξιωματούχο που ανακοίνωσε νεότερο απολογισμό, έπειτα από πλήγματα του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον της Τεχεράνης.

{https://www.youtube.com/watch?v=_Y0INiJK6eI}

«Κατά την επίθεση ισραηλινών πυραύλων που εξαπολύθηκε σήμερα το πρωί εναντίον δημοτικού σχολείου θηλέων στην κομητεία (Μινάμπ), 51 μαθήτριες έχουν μέχρι στιγμής σκοτωθεί και 60 μαθήτριες έχουν τραυματιστεί», δήλωσε ο κυβερνήτης της κομητείας.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε σήμερα το πρωί δεκάδες συναντήσεις Ιρανών υψηλόβαθμων αξιωματούχων στην Τεχεράνη κατά την αιφνιδιαστική επίθεση που διεξήγαγε από κοινού με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Η επίθεση σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε πολλά μέρη της Τεχεράνης, όπου ήταν συγκεντρωμένοι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της ιρανικής πολιτικής διεύθυνσης και διεύθυνσης ασφαλείας», ανέφερε ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού.

Ο στρατός «αξιολογεί αυτήν την ώρα τα αποτελέσματα της επίθεσης» και είναι σε «κατάσταση προετοιμασίας σε πολλά μέτωπα σε περίπτωση που η εκστρατεία επεκταθεί σε άλλα θέατρα» της επιχείρησης, προστίθεται στο κείμενο.

{https://www.youtube.com/watch?v=SpNd7lLpiQc}

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ετοιμάζονταν για την επίθεση αυτή «στο πλαίσιο ενός επιχειρησιακού σχεδίου που είχε αναπτυχθεί στη διάρκεια μηνών, στο κέντρο της οποίας ήταν μία προσπάθεια (των στρατιωτικών υπηρεσιών πληροφοριών) να εντοπίσουν ένα παράθυρο δράσης μόλις οι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του καθεστώτος συναντιόντουσαν».

Σύμφωνα με την ισραηλινή δημόσια ραδιοφωνία και τηλεόραση, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, και ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν ήταν μέρος των στόχων της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης.

{https://www.youtube.com/watch?v=Ks13eyBeW7w}

«Με την πρώτη ομοβροντία στοχεύσαμε υψηλόβαθμα πρόσωπα που εμπλέκονταν στα σχέδια καταστροφής του Ισραήλ», δήλωσε ισραηλινή πηγή ασφαλείας σε συνέντευξη Τύπου στην οποία παρευρέθηκε το AFP, χωρίς να επιβεβαιώσει οποιοδήποτε όνομα.