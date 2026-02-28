Θρίλερ με τη ζωή του Χαμενεΐ τις τελευταίες ώρες.

Ο Χαμενεΐ δεν έχει δώσει στίγμα και μετά την πρώτη φάση της επίθεσης των ΗΠΑ και του Ισραήλ φουντώνουν οι φήμες ότι ίσως είναι νεκρός.

Ωστόσο, ο ΥΠΕΞ του Ιράν δήλωσε ότι «σχεδόν όλοι οι αξιωματούχοι είναι ασφαλείς και ζωντανοί» και συμπλήρωσε: «Μπορεί να χάσαμε έναν ή δύο διοικητές, αλλά αυτό δεν είναι μεγάλο πρόβλημα».

Την ίδια στιγμή υπάρχουν πληροφορίες ότι θα δώσει διάγγελμα ο Χαμενεΐ σε λίγη ώρα και πιθανότητα θα είναι μαγνητοσκοπημένο.

Το σίγουρο είναι ότι εξελίσσεται ένα θρίλερ για τη ζωή του.

Η κατοικία του Χαμενεΐ στην Τεχεράνη καταστράφηκε ολοσχερώς - Δορυφορικές εικόνες

Δορυφορικές εικόνες από την Airbus Defence and Space, που ελήφθησαν από τους New York Times, δείχνουν ότι η κατοικία του Ιρανού Ανώτατου Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ στην Τεχεράνη καταστράφηκε ολοσχερώς ως αποτέλεσμα των επιδρομών σήμερα το πρωί από την Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία.

Nωρίτερα είχε υψωθεί κανπνός πάνω από την περιοχή Παστέρ της Τεχεράνης, όπου βρίσκεται η κατοικία του Χαμενεΐ , εν μέσω έντονης ανάπτυξης μέτρων ασφαλείας σε όλη την πρωτεύουσα, σύμφωνα με το Reuters.

Μια πηγή δήλωσε επίσης στο Reuters ότι ο Χαμενεΐ δεν βρισκόταν στην Τεχεράνη τη στιγμή της επίθεσης και είχε ήδη μεταφερθεί σε ασφαλή τοποθεσία. Δεν δόθηκαν λεπτομέρειες για το πού μεταφέρθηκε ή πότε έγινε η μεταφορά. Η επίθεση έρχεται λίγες ώρες αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν είναι ευχαριστημένος με τις συνεχιζόμενες πυρηνικές συνομιλίες με το Ιράν και υποστήριξε ότι η κυβέρνησή του πρέπει να «πάρει μια μεγάλη απόφαση».

