Ο Λαβρόφ «τόνισε την ανάγκη να σταματήσουν αμέσως οι επιθέσεις» κατά του Ιράν και να επιστρέψει στη διπλωματία.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό ομόλογό του Αμπάς Αραγτσί, ο οποίος ανέφερε τα βήματα της Τεχεράνης «για την απόκρουση της αμερικανικής και ισραηλινής επιθετικότητας».

Σε ανακοίνωσή του, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι ο Λαβρόφ «καταδίκασε την απρόκλητη ένοπλη επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, η οποία παραβιάζει τις αρχές και τους κανόνες του διεθνούς δικαίου και αγνοεί εντελώς τις σοβαρές συνέπειες για την περιφερειακή και παγκόσμια σταθερότητα και ασφάλεια».

Πρόσθεσε ότι ο Λαβρόφ «τόνισε την ανάγκη να σταματήσουν αμέσως οι επιθέσεις» κατά του Ιράν και να επιστρέψει στη διπλωματία.

«Σημείωσε την ετοιμότητα της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένου του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, να διευκολύνει την αναζήτηση ειρηνικών λύσεων βασισμένων στο διεθνές δίκαιο, τον αμοιβαίο σεβασμό και την ισορροπία συμφερόντων», πρόσθεσε το υπουργείο.

«Η ιρανική πλευρά εξέφρασε την ειλικρινή της ευγνωμοσύνη για τη συνεχή και σταθερή υποστήριξη που παρέχει η Ρωσική Ομοσπονδία».