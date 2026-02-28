Η Αθήνα όπως λένε αναλυτές και κυβερνητικοί βουλευτές, θα εξετάσει πιθανές συνέπειες στο μεταναστευτικό εφόσον κλιμακωθεί η κρίση.

Συναγερμός έχει σημάνει και στην Αθήνα μετα την επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν με τη στήριξη των ΗΠΑ και την απάντηση της Τεχερανης με πλήγματα ακόμα και σε αμερικανική βάση στο Μπαχρεϊν. Το ΚΥΣΕΑ συνεδριάζει εκτακτως στις 18:30 υπό τον πρωθυπουργό και εκεί θα αξιολογηθούν οι τελευταίες εξελίξεις και κατά πόσο επηρεάζει τη χώρα μας το νέο σκηνικό πολέμου.

«Ανάμεσα εμάς και το Ιράν, υπάρχει μόνο η Τουρκία», σχολίασε με νόημα ο Αγγελος Συρίγος μιλώντας το πρωί στον ΑΝΤ1.

Προκαλεί ανησυχία λοιπόν εάν προκύψει ένα νέο μεταναστευτικό κύμα, αφενός πόσο θα επιβαρύνει τη διαχείριση του μεταναστευτικού και αφετέρου αν η Τουρκία επιχειρήσει να αξιοποιήσει μια κατάσταση προς ιδιον όφελος.

Προς το παρόν δεν προκύπτει ότι υπάρχει ανησυχία για χτύπημα του Ιράν στη Σούδα ενώ απόλυτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή είναι να διασφαλιστεί η ακεραιότητα των Ελλήνων που βρίσκονται στα σημεία της έντασης.