Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα της σημερινής κλήρωσης του Eurojackpot.

Η κλήρωση του Eurojackpot μόλις έγινε και οι αριθμοί που κερδίζουν είναι: 7, 17, 19, 28 και 47.

Τζόκερ οι αριθμοί: 2 και 7.

Πού οφείλεται η καθυστέρηση στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και γιατί τα αποτελέσματα βγαίνουν σταδιακά;

Η σταδιακή εμφάνιση των αποτελεσμάτων οφείλεται στην σειρά που η ΟΠΑΠ Α.Ε. τα έχει λάβει από την κοινοπραξία. Αμέσως μετά την κλήρωση εμφανίζονται:

1. η νικητήρια στήλη

2. οι νικητές Ελλάδας και οι συνολικές επιτυχίες της Ευρώπης

3. τα κέρδη ανά επιτυχία

4. το Jackpot ποσό της επόμενης κλήρωσης

Η Allwyn ενημερώνει τους παίκτες και ανακοινώνει τα αποτελέσματα μόνο όταν αυτά είναι επίσημα από την κοινοπραξία.