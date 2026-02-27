Όλες οι εξελίξεις της σειράς «Η γη της Ελιάς» για τα επεισόδια που θα προβληθούν από την Δευτέρα 2 έως την Πέμπτη 5 Μαρτίου.

Οι ήρωες της δραματικής σειράς του MEGA, «Η γη της ελιάς», μπαίνουν σε τροχιά αποφάσεων.

Σχέσεις δοκιμάζονται, συμμαχίες κλονίζονται και ένα νέο κύμα αποκαλύψεων φέρνει νέες ρήξεις.

Οι υποψίες του Λυκούργου για τη σχέση του Κωνσταντίνου με τη Φρύνη τείνουν να επιβεβαιωθούν.

Ο Στέφανος δέχεται επαγγελματική πρόταση από νοσοκομείο στη Γερμανία κι αποφασίζει να εγκαταλείψει τη Μάνη, αιφνιδιάζοντας τη Βασιλική.

Ο Τζον κάνει σκηνές ζηλοτυπίας στην Αθηνά, θεωρώντας ότι κάτι συμβαίνει ανάμεσα σ’ εκείνη και τον Μιχάλη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Η γη της Ελιάς»: Οι περιλήψεις των επεισοδίων που θα μεταδοθούν από τη Δευτέρα 2 έως και την Πέμπτη 5 Μαρτίου τις 23:00

Επεισόδιο 89 (Δευτέρα 2 Μαρτίου)

Ο Παυλής αναρρώνει στο σπίτι της Αλεξάνδρας, αλλά νιώθει σαν θηρίο μέσα σε κλουβί, καθώς θέλει να φύγει αμέσως για τη Μάνη. Η Αλεξάνδρα και ο Ορέστης κάνουν τα πάντα για να τον αποτρέψουν, καθώς η υγεία του είναι εύθραυστη.

Η Μαργαρίτα θέλει να μιλήσει στον Λυκούργο για την παράνομη σχέση του Κωνσταντίνου με τη Φρύνη, αλλά η Αθηνά δεν συμφωνεί. Ο Αντώνης απειλεί τη Χριστιάνα ότι θα αποχωρήσει από την εγκληματική οργάνωση κι αυτή αποφασίζει να του δώσει ένα καλό μάθημα: το βράδυ o Αντώνης δέχεται επίθεση από δύο άντρες έξω από το σπίτι του.

Ο Μιχάλης πιάνει δουλειά στο ελαιοτριβείο και η Αθηνά τον υποδέχεται με ενθουσιασμό αλλά και με ένα ακριβό δώρο. Η Μαριλένα πιέζει την Κούλα να καταθέσει εναντίον της Ασπασίας στο δικαστήριο.

Η Φρύνη και ο Κωνσταντίνος συναντιούνται, για μία ακόμα φορά, στα κρυφά και της δίνει τα κλειδιά του σπιτιού της Ιουλίας, το οποίο σκοπεύει να αγοράσει για να μείνουν μαζί μετά το διαζύγιο.

Η γυναίκα που εκβιάζει τον Αντώνη τού τηλεφωνεί και τον απειλεί ότι θα πάει στην αστυνομία και θα μιλήσει για τη Στέλλα. Ο Λυκούργος μένει έκπληκτος όταν επισκέπτεται ξαφνικά τον Κωνσταντίνο στο γραφείο του και βλέπει εκεί τη Φρύνη.

Επεισόδιο 90 (Τρίτη 3 Μαρτίου)

Ο Κωνσταντίνος, χωρίς υπεκφυγές, παραδέχεται στον Λυκούργο ότι αγόρασε καινούριο σπίτι και πως είναι έτοιμος να γυρίσει σελίδα στη ζωή του, γιατί ο έρωτάς του για την Ισμήνη έχει σβήσει.

Την ίδια στιγμή, ο Στέφανος ζει έναν εφιάλτη, καθώς η ενδεχόμενη παρουσία του πατέρα του στη Μάνη απειλεί να τινάξει την οικογένειά του στον αέρα. Παράλληλα, ο Τζον βρίσκει κάτι ύποπτο στην τσάντα της Αθηνάς και η ζήλια του προς τον Μιχάλη φουντώνει.

Ο Παρασκευάς χωρίζει οριστικά με τη Φρύνη και φεύγει από το σπίτι. Ο Αντώνης αντιμετωπίζει κατάματα τη γυναίκα που τον εκβιάζει: της δείχνει τη σκληρή του πλευρά και την προειδοποιεί πως δεν θα ενδώσει ξανά στις απειλές της.

Ο Στέφανος ανακοινώνει στη Βασιλική ότι η αίτησή του για δουλειά στη Γερμανία εγκρίθηκε κι εκείνη αντιδρά έντονα καθώς δεν θέλει να εγκαταλείψει τη Μάνη. Η Δάφνη μένει άφωνη όταν βλέπει στην πόρτα της τον Παυλή. Η στιγμή που περίμεναν και οι δύο έφτασε.

Επεισόδιο 91 (Πέμπτη 5 Μαρτίου)

Η Δάφνη κι ο Παυλής τα ξαναβρίσκουν κι αποφασίζουν να γυρίσουν πίσω στην Κρήτη. Ο Στέφανος κι η Βασιλική, από την άλλη, καλούνται να διαχειριστούν τη νέα κατάσταση, καθώς εκείνος σκέφτεται σοβαρά την επαγγελματική πρόταση που του έχει γίνει, παρά τις διαφωνίες της.

Ο Λυκούργος προσπαθεί να επικεντρωθεί στη δίκη, αλλά παράλληλα τον καίει να εξακριβώσει αν συμβαίνει κάτι ανάμεσα στην Φρύνη και τον Κωνσταντίνο.

Ο Πότης νομίζει ότι η Μυρτώ έχει πέσει στον έρωτά του, αγνοώντας ότι εκείνη ενδιαφέρεται για τον Κουράκο. Ο Τζον ζηλεύει φρικτά την Αθηνά και συνεχίζει να της κάνει σκηνές για τον Μιχάλη. Ο Μανώλης κι η Αμαλία περνούν μια απροσδόκητη νύχτα μαζί.

Η Ασπασία, μία ημέρα πριν τη δίκη, δίνει τις τελευταίες πληροφορίες στον Λυκούργο. Ο Ορέστης μαθαίνει ότι η Χριστιάνα έχει κανονίσει να κάνει ένα τατουάζ στην ωμοπλάτη κι αποφασίζει να δράσει προκειμένου να διαπιστώσει την αλήθεια σχετικά με το παρελθόν της.