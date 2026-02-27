Αυτή την εβδομάδα οι εξελίξεις στο «Πόρτο Λεόνε: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» φέρνουν εκδικητικές συμπεριφορές, λάθος αποφάσεις και αποκαλύψεις!
Ο Βούλγαρης παρακολουθεί την Γαλήνη που έχει πάει στο σπίτι του Γιάμαρη και ο θυμός του πια δεν κρύβεται.
Ο Αντρέας ετοιμάζεται για την ιατρική επέμβαση που θα κρίνει το μέλλον του, ενώ ο Ορέστης κάνει πρόταση γάμου στην Βούλα. Γαλήνη και Γιάμαρης κάνουν έρωτα!
Επεισόδιο 36
Η εκδικητική συμπεριφορά του Βούλγαρη απλώνεται σα μαύρο σύννεφο και η Γαλήνη πρέπει πλέον να τον αντιμετωπίσει. Η σχέση του Γιάμαρη με τον Καπετανάκο βρίσκεται στην κόψη, την ώρα που Στελάρας και Καστίλιας με τις κινήσεις τους, φέρνουν τον αστυνόμο προ τετελεσμένου.
Η Βούλα παλεύει να αντέξει μια ζωή που δεν θέλει και αγωνίζεται να κρατηθεί στην άκρη της ελπίδας, την ίδια στιγμή που ο Χρόνης καταφθάνει στο Πόρτο Λεόνε. Η Αλεξάνδρα προσπαθεί να κρύψει την αλήθεια από τον Αντρέα για την κατάσταση της υγείας του, ενώ ο Καπετανάκος ζητάει από την Ρίτα να μάθει περισσότερα για την κόρη της.
Οι προσπάθειες της Λένας να καταλάβει που βρίσκεται το παιδί της συνεχίζονται, όμως την περιμένει μια απρόσμενη συνάντηση. Ο Βούλγαρης παρακολουθεί την Γαλήνη που έχει πάει στο σπίτι του Γιάμαρη και ο θυμός του πια δεν κρύβεται.
Επεισόδιο 37
Ο Αντρέας ετοιμάζεται για την ιατρική επέμβαση που θα κρίνει το μέλλον του, ενώ ο Ορέστης αποφασίζει να κάνει πρόταση γάμου στην Βούλα. Ο Καπετανάκος επιμένει να μάθει περισσότερα από τη Ρίτα για την μικρή Ηλιάνα, ενώ φαίνεται πως, μετά από καιρό, ζεσταίνεται ξανά η καρδιά του.
Η Κοραλία βρίσκει τρόπο να βοηθήσει την Βίκυ και η Λουΐζα απογοητεύεται ξανά από την προδιαγεγραμμένη ζωή της. Οι λάθος αποφάσεις του Βούλγαρη στην εταιρία τον φέρνουν σε αντιπαράθεση με τον Ορέστη και τη Γαλήνη, ενώ ο Γιάμαρης συναντά ξαφνικά την Άντζελα.