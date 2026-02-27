Ο Παύλος Τσίμας σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο «Στούντιο 4».

Καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, βρέθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 27 Φεβρουαρίου ο Παύλος Τσίμας, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στους οικοδεσπότες του.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο γνωστός δημοσιογράφος, αναφέρθηκε στα παιδικά του χρόνια και στις δυσκολίες που αντιμετώπισε μεγαλώνοντας, αφού ο πατέρος του έφυγε από τη ζωή όταν ο ίδιος βρισκόταν στην ηλικία των 3 ετών.

Όπως εξήγησε στην Νάνσυ Ζεμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο, η απώλεια τον έκανε να μεγαλώσει ιδιαίτερα μοναχικά: «Μεγάλωσα πολύ μοναχικά γιατί ο πατέρας μου πέθανε όταν ήμουν τριών ετών. Η μητέρα μου ξαναπαντρεύτηκε πολύ αργότερα, όταν είχα γίνει πια 12 χρόνων οπότε όλα τα κρίσιμα χρόνια τα πέρασα, όχι ως μοναχοπαίδι, αλλά ως εντελώς μοναχικό παιδί».

Και πρόσθεσε: «Γυρνώντας τώρα πίσω, δεν είναι κάτι που θα ήθελα ή θα ευχόμουν να το ζήσει και κάποιος άλλος. Δεν είναι ωραίο. Δεν ξέρω αν έγραψε κάτι μέσα μου, δεν έχω κάνει ψυχανάλυση. Σίγουρα, όμως, αυτό είναι κάτι που σε χαρακτηρίζει και σε κάνει αυτόν που είσαι».

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στην πατρότητα και τον τρόπο με τον οποίο βίωσε τα έντονα συναισθήματα αυτής: «Δεν είναι πράγματα που τα αφήνω στο παρελθόν, απλώς μπορώ να αναγνωρίσω σε μερικά πράγματα την καταγωγή τους. Ότι δηλαδή οφείλονται στον τρόπο που έζησα και μεγάλωσα. Όταν έγινα εγώ μπαμπάς, ένιωσα τρομερά. Ήταν το ωραιότερο πράγμα που μου έχει συμβεί ποτέ, είναι ωραίο αυτό το αίσθημα».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgpuss20yw8p?integrationId=40599y14juihe6ly}