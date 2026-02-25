Η Γιώτα Φέστα στον καναπέ του «Στούντιο 4».

Καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, βρέθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 25 Φεβρουαρίου η Γιώτα Φέστα, όπου και παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στους οικοδεσπότες της, Νάνσυ Ζαμπέτογλου και Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Η ηθοποιός, κατά την διάρκεια της συζήτησης μίλησε για ορισμένες άγνωστες πτυχές της προσωπικότητά της και για αναμνήσεις προερχόμενες από την παιδική και νεανική της ζωή, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στη σχέση της με τον πατέρα της.

Μιλώντας για την προσωπικότητά του, τόνισε πως υπήρξε ένας συντηρητικός άνθρωπος με έντονο το αποτύπωμα των δυσκολιών που είχε αντιμετωπίσει στη ζωή του: «Ο πατέρας μου ήταν αριστερός, είχε βγει στο δεύτερο αντάρτικο και έκανε παιδί στα 40 του. Κουβαλούσε όλη αυτή την ταλαιπωρία στη ζωή του. Παρότι αριστερός, θα περίμενε κανείς να είναι πιο ανοιχτόμυαλος, ήταν ένας πολύ αυστηρός άνθρωπος. Είχε περάσει πολύ σκληρά και ήταν ένας πολύ συγκρατημένος άνθρωπος, σε αντίθεση με τη μητέρα μου. Η μητέρα μου ήταν ελεύθερη, γεμάτη ζωή, μια πολύ απλή γυναίκα σε σχέση με εκείνον».

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε αναμνήσεις του παρελθόντος και ιδιαίτερα από τα χρόνια της δικτατορίας: «Ο πατέρας μου είχε πολλά βιβλία, κυρίως ρωσικά, και τα έκαιγε όλη τη νύχτα στον κήπο του σπιτιού. Πρέπει να ήμουν οκτώ χρονών… Ξύπνησα, είδα αυτό το θέαμα και πήγα τρομοκρατημένη να κουκουλωθώ. Από τότε έχω ένα τρομερό φετίχ με τα βιβλία - όχι με το περιεχόμενο, με το υλικό. Αν μου δανείσουν ένα βιβλίο, τα χάνω…».

Τέλος, όταν η συζήτηση έφτασε στην προσωπική της ζωή, περιέγραψε το περιστατικό και την αντίδραση του πατέρα της από όταν του ανακοίνωσε πως είχε πάρει διαζύγιο και πλέον ήταν με έναν άλλον άνθρωπο στη ζωή. Μάλιστα, δεν δίστασε να αποκαλύψει πως υπήρξε ιδιαίτερα ατίθαση στα νεανικά της χρόνια: «Το χειρότερο που είχα κάνει ήταν όταν του είπα ότι είχα κάνει έναν γάμο και μετά του αποκάλυψα ότι χώρισα. Εκείνος νόμιζε ότι μένω στη Γλυφάδα με τον άντρα μου. Του είπα ότι είμαι με έναν άλλο άνθρωπο, δεν είμαι παντρεμένη και είμαι έγκυος. Έπαθε κρίση, τον πήγαν στο Αιγινήτειο και διαγνώστηκε με υστερική κρίση».

