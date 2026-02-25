Η Σία Κοσιώνη επέστρεψε στα επαγγελματικά της καθήκοντα ύστερα από την περιπέτεια της υγείας της.

Το απόγευμα της Τρίτης 24 Φεβρουαρίου, η Σία Κοσιώνη επέστρεψε στα επαγγελματικά της καθήκοντα έπειτα από την περιπέτεια που είχε με την υγεία της και την ανάγκασε να παραμείνει στη ΜΕΘ και μακριά από την καθημερινότητά της.

Μετά από την ολοκλήρωση του δελτίου ειδήσεων η ίδια μίλησε στις κάμερες των τηλεοπτικών εκπομπών όπου και παραχώρησε δηλώσεις αναφορικά με την υγεία της και τις στιγμές στο νοσοκομείο.

Όσον αφορά την επιστροφή της στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, η δημοσιογράφος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Είχα ένα άγχος ομολογώ μην πάει κάτι στραβά, μην κουραστώ, μη βήξω. Κατά τα άλλα, είναι σαν… το ποδήλατο. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, όλη τη δημοσιογραφική οικογένεια, για το ενδιαφέρον όλης αυτής της περιπέτειας. Είμαι καλά, δεν είμαι στο 100% αλλά θα φτάσω».

Και συνέχισε μιλώντας για την αποκατάσταση της υγείας της: «Χρειάζεται μια περίοδος αποκατάστασης για να δυναμώσω. Η κόπωση είναι το θέμα μου περισσότερο. Το πρώτο πράγμα που έχει αξία στη ζωή μας είναι η υγεία μας, κάνουμε μία άγρια δουλειά. Προτεραιότητά μας είναι ο εαυτός μας και οι άνθρωποί μας».

Τέλος, μίλησε για την ψυχολογία της και τον τρόπο με το οποίο διαχειριστικέ τις συνθήκες: «Ποτέ στ’ αλήθεια δεν πίστεψα ότι θα συμβεί κάτι άσχημο, ειδικά όταν έχεις παιδάκια να σε περιμένουν, δεν μπορείς να επιτρέψεις στον εαυτό σου κάτι να πάει στραβά. Η ΜΕΘ είναι μια πολύ δυσάρεστη εμπειρία προφανώς, θυμάμαι αρκετά πράγματα. Οι πρώτες μέρες ήταν δύσκολες, δεν μπορούσα να σηκωθώ. Χρειάστηκε να περάσει ένας μήνας για να περπατήσω, ένα βήμα τη φορά. Είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που το σώμα μου επέβαλε στο μυαλό μου τι πρέπει να κάνει και όχι το αντίστροφο».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgnv877yfx09?integrationId=40599y14juihe6ly}