Κατά τους ίδιους, ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και νυν πρόεδρος των Δημοκρατών είναι πολιτικός απατεώνας.

Όσο παράδοξο και να φαίνεται Δημητρης Μαρκόπουλος και Παύλος Πολακης έχουν κάτι που τους ενώνει. Παρότι αμφότεροι ως εκρηκτικοί χαρακτήρες δεν διστάζουν να συγκρουστούν μεταξύ τους για όλα τα θέματα της πολιτικής ατζέντας, συμφωνούν σε κάτι απόλυτα. Ποιο είναι αυτό; Το πολιτικό ποιον του Στεφάνου Κασσελακη… Κατά τους ίδιους, ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και νυν πρόεδρος των Δημοκρατών είναι πολιτικός απατεώνας.

Αυτο είναι το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξαν και οι δύο, προς έκπληξη όλων όσων ήταν παρόντες σήμερα στην αίθουσα της Ολομέλειας. Και για του λόγου το αληθές, ενδεικτικός είναι ο παρακάτω «διάλογος» που είχαν κατά την συζήτηση της άρσης της ασυλίας του Δημήτρη Μαρκοπουλου μετά από μήνυση του Στέφανου Κασσελακη.

Απευθυνόμενος στα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος σημείωσε με νόημα: «Άγιο είχατε…όσιο, με όσα έχουν συμβεί. Παρακολουθούμε την πτώση ενός διάττοντα πολιτικού αστέρα. Δεν θα τον αποκαλέσω πολιτικό απατεώνα. Το έχετε αποκαλέσει εσείς», με τον Παύλο Πολάκη να σχολιάζει από τα έδρανα: «πολλές φορές...».

*Αξιζει να σημειωθεί πως η ασυλία του Δημήτρη Μαρκοπουλου ήρθη με τις θετικές ψήφους όλων των κομμάτων (234 «ναι» και 12 «όχι»). Καταψήφισαν δεκα βουλευτές από την ΝΔ μεταξύ των οποίων οι Ντόρα Μπακογιάννη, Χάρης Θεοχάρης, Στέλιος Πέτσας και Τάσος Χατζηβασιλείου ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει πως «όχι» είπε και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Μπάρκας.

