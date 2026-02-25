Ο πρώην πρύτανης της ΑΣΟΕΕ δεν ήταν σε θέση να αναγνωρίσει κανέναν από τους δράστες της επίθεση στο πρόσωπο των κατηγορουμένων.

Καρέ-καρέ περιέγραψε ο πρώην πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου και νυν Γενικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας. Δημήτρης Μπουραντώνης, την αιφνιδιαστική εισβολή που έγινε στο γραφείο του στην ΑΣΟΕΕ και την επίθεση που δέχτηκε από ομάδα ατόμων με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, πριν από πεντέμισι χρόνια.

Στο εδώλιο κάθισαν δύο από τους κατηγορούμενους, καθώς ο τρίτος κρατείται στις φυλακές για άλλη υπόθεση και εκπροσωπήθηκε από τον συνήγορό του.

Πρώτος στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε ο κ. Μπουραντώνης, ο οποίος αναφέρθηκε σε όσα έγιναν στις 29 Οκτωβρίου 2020. «Έπαθα σοκ από την αναπάντεχη επίθεση Αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν το μένος τους…», είπε, σημειώνοντας πως τρία μέλη της ομάδας τον πλησίασαν και τον ακινητοποίησαν.

Στην κατάθεσή του ο κ. Μπουραντώνης θυμήθηκε τη στιγμή που μπήκε η ομάδα των κουκουλοφόρων στο γραφείο του, καταφέρνοντας να τον αιφνιδιάσουν, χωρίς να είναι σε θέση να αναγνωρίσει κανέναν από τους δράστες της επίθεση στο πρόσωπο των κατηγορουμένων.

«Ξαφνικά άνοιξε η πόρτα και μπήκε μια ομάδα… υπολογίζω 8-9 άτομα, αλλά φαντάζομαι ότι υπήρχαν και άλλοι στο περιθώριο που επόπτευαν. Έσπαγαν αντικείμενα, τις βιτρίνες, το κομπιούτερ. Αιφνιδιάστηκα. Οι περισσότεροι φορούσαν κουκούλες, ενώ άλλοι με κασκόλ έκρυβαν το πρόσωπό τους» περιέγραψε, ενώ όταν ρωτήθηκε αν είναι σε θέση να αναγνωρίσει τους εισβολείς, απάντησε αρνητικά.

«Εγώ έχω την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία του πανεπιστημίου. Αιφνιδιάστηκα, το μόνο που αντιλήφθηκα ήταν μια κοπέλα ψηλή. Βρισκόμουν σε μια σύγχυση, κάθε άνθρωπος λειτουργεί διαφορετικά σε τέτοιες περιπτώσεις. Αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν το μένος που έσπαγε τα πράγματα… Πιθανολογώ πως υπήρχαν δυο κοπέλες στην ομάδα» είπε.

Ο μάρτυρας εξήγησε πως τα άτομα αυτά του μίλησαν, τον έπιασαν από το λαιμό και έβαλαν τα χέρια του πίσω. «Ήταν όλοι άνδρες… τόσα χρόνια μετά δεν μπορώ να αναγνωρίσω πρόσωπα. Ούτε τότε μπορούσα. Αν μπορούσα θα το έκανα να είστε βέβαιη…» συμπλήρωσε, απευθυνόμενος στην πρόεδρο. Ο κ. Μπουραντώνης μίλησε για το σοκ που υπέστη, κάνοντας λόγο για «βομβαρδισμένη αίθουσα», καθώς όπως είπε χρησιμοποίησαν ακόμη και τους πυροσβεστήρες.

«Μου έκανε εντύπωση το μένος τους. Με πλησίασαν και μου είπαν “μην κουνηθείς, ενδεχομένως θα υπάρξουν χειρότερα” και προσπάθησαν να μου βάλουν μια ταμπέλα που μιλούσε για καταλήψεις. Εγώ αντιστάθηκα…» κατέθεσε και συνέχισε: «Από τη φωνή έμοιαζαν νεαρά τα άτομα, δεν ήξερα αν ήταν φοιτητές… Αντιστάθηκα… μου έβαλαν την ταμπέλα με τη βία, γιατί τα χέρια μου ήταν πίσω. Ήταν μια σκηνή αγριότητας την οποία δεν θέλω να θυμάμαι.

Υπήρχε κάποιος που έβγαλε φωτογραφία. Νομίζω χρησιμοποίησε φωτογραφική μηχανή. Έπαθα σοκ από την αναπάντεχη επίθεση. Για ελάχιστο χρόνο, λιγότερο από λεπτό, με ακινητοποίησαν. Όλο το συμβάν διήρκησε 6-7 λεπτά… Συνθήκες βαρβαρότητας… Έβγαλαν τη φωτογραφία και έφυγαν… Είναι στιγμές που ζεις ένα σοκ και δεν μπορείς να επεξεργαστείς τι συμβαίνει».

Ο μάρτυρας είπε πως δεν γνωρίζει τι έγινε η ταμπέλα. «Μπορεί να την πήραν και οι ίδιοι μαζί τους. Έφυγαν, προφανώς φοβούμενοι μήπως έρθει η αστυνομία. Μετά είδα πολύ κόσμο και καθηγητές έξω από το γραφείο».

Ο πρώην πρύτανης κατέθεσε πως οι ζημιές που προκλήθηκαν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο εκτιμήθηκαν πάνω από 8.000 ευρώ, τονίζοντας πως υπήρξε τεράστια ανησυχία στο ίδρυμα. «Υπήρχε ένα έλλειμμα στη φύλαξη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μπουραντωνης, ο οποίος κατέθεσε πως μετά την επίθεση σοκαρισμένος κατέφυγε σε διπλανό γραφείο όπου παρέμεινε περίπου μια ώρα για να ηρεμήσει.

«Επανήλθα άμεσα στα καθήκοντα μου, έπρεπε να εξασφαλίσω την ομαλή λειτουργία του ιδρύματος… Υπήρχε σοβαρή διατάραξη. Δημιουργήθηκε ψυχολογία ανασφάλειας. Αυτό δεν διακατείχε μόνο εμένα, αλλά και τους υπόλοιπους στο πανεπιστήμιο», ανέφερε, ενώ απαντώντας σε ερωτήσεις για τη φύλαξη του Πανεπιστημίου τόνισε πως υπήρχε ιδιωτική εταιρεία που είχε την αρμοδιότητα, αλλά δεν υπήρχαν κάμερες.

«Ήταν τρομακτική επίθεση… Πηγαίνεις στο πανεπιστήμιο και δεν ξέρεις τι θα συμβεί… και σε προσωπική βάση ένιωθα ανασφαλής», ανέφερε.

Το δικαστήριο διέκοψε για τις 23 Μαρτίου 2026.