Δείτε τους αριθμούς του Eurojackpot που κερδίζουν 61 εκατ. ευρώ.

H κλήρωση του Eurojackpot, μόλις έγινε, και οι αριθμοί που κερδίζουν 61 εκατ. ευρώ είναι: 4, 5, 26, 38 και 48.

Τζόκερ οι αριθμοί: 2 και 9.

Στη σημερινή κλήρωση είχαμε νέο τζακ ποτ, ωστόσο 5 είναι τα τυχερά δελτία που κερδίζουν στη δεύτερη κατηγορία (5+1) τα οποία κερδίζουν από 348.925,10€.

Ο πίνακας κερδών

Υπενθυμίζεται ότι ο αριθμός των νικητών που προκύπτει από κάθε χώρα εξαρτάται από τις συμμετοχές της. Όσο περισσότεροι συμμετέχουν, τόσο πιθανότερο είναι να προκύψουν νικητές από την συγκεκριμένη χώρα. Επομένως, οι χώρες με μεγαλύτερο πληθυσμό από την Ελλάδα είναι πιθανό να έχουν και μεγαλύτερη συμμετοχή στο παιχνίδι, άρα και περισσότερους πιθανούς νικητές.