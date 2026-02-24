Η ερώτηση στο «Chase» που δυσκόλεψε την Μαρία Μπεκατώρου.

Σήμερα, Τρίτη 24 Φεβρουαρίου, η Μαρία Μπεκατώρου υποδέχτηκε στο «Chase» τους νέους παίκτες που ήρθαν να αναμετρηθούν με τον Chaser και να αποσπάσουν το μεγαλύτερο δυνατό ποσό ώστε να φύγουν κερδισμένοι.

Η παρουσιάστρια, που συχνά εκφράζει τα συναισθήματά της κατά την διάρκεια του παιχνιδιού, σήμερα ξαφνιάστηκε από μία ερώτηση και εντυπωσιάστηκε από τις γνώσεις του «Αδέκαστου».

Σήμερα ωστόσο, μία ερώτηση ήταν αρκετή για να την ξαφνιάσει και στην συνέχεια να την εντυπωσιάσουν οι γνώσεις του «Αδέκαστου» και του παίκτη που διαγωνιζόταν εκείνη τη στιγμή.

Έτσι, στην ερώτηση: «Ποιο από τα παρακάτω είναι λεπτό και μακρύ δοκάρι, που καταλήγει σε αιχμηρό άκρο, ώστε να μπορεί να χώνεται μέσα στο χώμα», η Μαρία Μπεκατώρου χρησιμοποιώντας την αίσθηση του χιούμορ της, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό, αλλά και την απορία της.

Ο «Αδέκαστος», με τη σειρά του αποκρίθηκε: «Επειδή είπατε πολλά αστεία… Εγώ θα σας τα κόψω λιγάκι, διότι ο «σκόλοπας» είναι το παλούκι… Για αυτό και ο Αθνάσιος Διάκος ανασκολοπίστηκε με έναν σκόλοπα…».

Στην εξήγησε αυτή η παρουσιάστρια σχολίασε: «Μισό λεπτό… Γέλασα εντάξει. Μέχρι να μου πείτε τον Αθανάσιο Διάκο, γέλαγα… Μόλις μου τον φέρατε στην κουβέντα έπρεπε να είμαι σοβαρή, σαν επαγγελματίας… Άρα το ρήμα είναι ανασκολοπίζομαι; Δεν είναι παθητικό…;».

Και ο «Αδέκαστος» γελώντας, συμπλήρωσε: «Παθητικό είναι γι’ αυτούς που το παθαίνουν».

