«Μια νύχτα μόνο»: Όσα θα δούμε στα επόμενα επεισόδια από τη Δευτέρα 23 έως την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου.

Στα επόμενα επεισόδια της δραματικής σειράς του MEGA «Μια νύχτα μόνο», από τη Δευτέρα 23 έως την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου, σε νέα ώρα, στις 21:40, ακόμα και οι πιο σκληροί «μαλακώνουν».

Ο έρωτας θα δοκιμαστεί για ακόμα μία φορά, σε μία στιγμή όπου οι ήρωες θα έπρεπε να πλέουν σε πελάγη ευτυχίας. Πώς θα σταθούν απέναντι στις νέες προκλήσεις;

Ο γάμος του Οδυσσέα και της Αρετής τινάζεται στον αέρα, καθώς ο Οδυσσέας πέφτει στην παγίδα της Ευθυμίου. Μάταια θα προσπαθήσει, να αποδείξει στην Αρετή την αθωότητά του.

Η Άσπα πείθει τον Άλκη να κάνουν κάτι, για να χάσει η Μίνα το παιδί. Το ατύχημα που ακολουθεί με θύμα τη Μίνα, κάνει τον Σάββα να χάσει τη γη κάτω από τα πόδια του, ενώ όλοι μπαίνουν στο «κάδρο» ως ύποπτοι.

«Μια νύχτα μόνο»: Επεισόδιο 43 (Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου)

Η Κατερίνη υποδέχεται στο σπίτι της την Αρετή με τον Πετράκη για το οικογενειακό δείπνο. Ο Σταύρος, σαν να το κράταγε καιρό μέσα του, δείχνει να μην αντέχει πλέον στη θέα του ερωτευμένου ζευγαριού, ενώ ο Πωλ προσπαθεί να μαζέψει τα κομμάτια του μετά από τα τελευταία γεγονότα.

Η Άσπα πείθει τον Άλκη ότι πρέπει να κάνουν τη Μίνα να χάσει το παιδί, ενώ ο Σάββας ενοχλείται στην ιδέα ότι η Άσπα μπορεί να βλέπει κάποιον. Η ημέρα του γάμου φτάνει και οι προετοιμασίες γεμίζουν χαρά τον Οδυσσέα και την Αρετή, όμως μία παγίδα στην οποία πέφτει ο Οδυσσέας ανατρέπει τα πάντα.

Η Ελένη καταφεύγει ξανά στο ποτό, όταν βλέπει την Αρετή να φεύγει με τον Σταύρο.

Επεισόδιο 44 (Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου)

Ο γάμος του Οδυσσέα με την Αρετή τινάζεται στον αέρα και όλοι προσπαθούν να συνέλθουν από το σοκ. Ο Οδυσσέας αμφισβητείται από την μητέρα του και τον Σταύρο, αλλά κυρίως από την Αρετή που συνδυάζει τις συκοφαντίες με τη νύχτα μαζί του στο ξενοδοχείο.

Η Ελένη σοκαρισμένη που ο Σταύρος φεύγει με την Αρετή ξανακυλά στο αλκοόλ και ο Χάρης προσπαθεί να την συνεφέρει. Το ατύχημα της Μίνας κάνει τον Σάββα να χάσει τη γη κάτω από τα πόδια του, ενώ στη Μίνα γεννιούνται υποψίες, ότι κάποιος θέλει το κακό σε εκείνη και στο αγέννητο παιδί της.

Επεισόδιο 45 (Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου)

Ο Οδυσσέας προσπαθεί μάταια να πείσει την Αρετή για την αθωότητα του, ενώ ολόκληρη η ERGAN είναι μουδιασμένη από τα γεγονότα. Ο Σάββας έρχεται στα χέρια με τον Νταγιάννο κατηγορώντας τον για την επίθεση που δέχτηκε η Μίνα και η Μαρίκα σοκάρεται από αυτά που ακούει.

Ο Χάρης με την Ελένη σε μία συζήτηση με την Αρετή προσπαθούν να καταλάβουν τη στάση της απέναντι στον Οδυσσέα, καθώς τους φαίνεται περίεργο που πίστεψε την Ευθυμίου και όχι αυτόν.

Τέλος, η Κατερίνη επισκέπτεται την Αρετή, για να της εκφράσει όσα νιώθει για αυτήν.