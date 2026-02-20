Η NASA ετοιμάζει την αποστολή Artemis II, όπου τέσσερις αστροναύτες θα ταξιδέψουν γύρω από την απομακρυσμένη πλευρά της Σελήνης.

Η NASA προγραμματίζει την εκτόξευση της αποστολής Artemis II, στις αρχές Μαρτίου, κατά την οποία θα στείλει ανθρώπους σε ένα ταξίδι γύρω από τη Σελήνη για πρώτη φορά μετά από περισσότερα από 50 χρόνια. Η αποστολή θα διαρκέσει δέκα ημέρες και σε αυτή θα συμμετέχουν τέσσερις αστροναύτες οι οποίοι θα περιηγηθούν γύρω από την απόμακρη πλευρά της Σελήνης, ανοίγοντας το δρόμο για μελλοντική προσσελήνωση.

Η NASA όρισε ως αρχικό χρονικό σημείο εκτόξευσης τις 6 Μαρτίου. Η απόφαση ακολουθεί την επιτυχή ολοκλήρωση της «υγρής πρόβας» (wet dress rehearsal), μιας κρίσιμης δοκιμής κατά την οποία ο πύραυλος γεμίζει με καύσιμα και περνάει από τη διαδικασία αντίστροφης μέτρησης, διασφαλίζοντας ότι όλα τα συστήματα είναι έτοιμα για την εκτόξευση. Πρόκειται για τη δεύτερη προσπάθεια της ομάδας Artemis να ολοκληρώσει τη δοκιμή στο Kennedy Space Center της Φλόριντα, καθώς η πρώτη πρόβα στις αρχές Φεβρουαρίου είχε διακοπεί λόγω διαρροής υδρογόνου στη βάση εκτόξευσης.

{https://x.com/Astrobitica/status/2024920397741699228}

Σύμφωνα με την Lori Glaze της NASA, τα προβλήματα με σφραγίδες και φίλτρα έχουν πλέον επιλυθεί. «Καταφέραμε να γεμίσουμε πλήρως τον πύραυλο SLS εντός του χρονοδιαγράμματος και επιδείξαμε με επιτυχία την αντίστροφη μέτρηση εκτόξευσης», δήλωσε η Glaze, προσθέτοντας ότι η ομάδα είναι έτοιμη για το ταξίδι.

Το πλήρωμα της αποστολής αποτελείται από τρεις Αμερικανούς αστροναύτες, τους Reid Wiseman, Victor Glover και Christina Koch και έναν Καναδό, τον Jeremy Hansen. Μετά την επιτυχή πρόβα, οι αστροναύτες εισήλθαν σε καραντίνα, προετοιμαζόμενοι για το ταξίδι τους στον διαστημικό χώρο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://x.com/NASA/status/2024911804153876651}

Το ταξίδι θα πραγματοποιηθεί με τον πύραυλο Space Launch System (SLS), ύψους 98 μέτρων, ο οποίος είχε πετάξει μόνο μία φορά προηγουμένως, τον Νοέμβριο του 2022, στην αποστολή Artemis I, χωρίς όμως επιβάτες. Στην κορυφή του πυραύλου βρίσκεται το διαστημόπλοιο Orion, όπου το πλήρωμα θα ζει, θα τρώει, θα εργάζεται και θα κοιμάται κατά τη διάρκεια της αποστολής. Το εσωτερικό του Orion είναι περίπου στο μέγεθος ενός μίνι λεωφορείου, προσφέροντας χώρο για όλες τις ανάγκες των αστροναυτών.

Η πρώτη ημέρα θα περάσει σε τροχιά γύρω από τη Γη, πριν ξεκινήσει η πορεία προς τη Σελήνη. Το ταξίδι προς τη Σελήνη έχει διάρκεια περίπου τέσσερις ημέρες και θα περιλαμβάνει περιήγηση γύρω από την απόμακρη πλευρά της, η οποία δεν είναι ορατή από τη Γη. Το πλήρωμα θα περάσει σε απόσταση 6.500–9.500 χιλιομέτρων πάνω από την επιφάνεια της Σελήνης, αφιερώνοντας αρκετές ώρες για επιστημονική παρατήρηση και λήψη φωτογραφιών.

Μετά τη διέλευση της Σελήνης, οι αστροναύτες θα ξεκινήσουν την τετραήμερη επιστροφή τους στη Γη, ολοκληρώνοντας την αποστολή με ασφαλή προσεδάφιση (splashdown) στον Ειρηνικό Ωκεανό. Η Artemis II σηματοδοτεί ένα ορόσημο για την εξερεύνηση του διαστήματος, ανοίγοντας τον δρόμο για μελλοντικές αποστολές και προσσεληνώσεις, ενώ προσφέρει στην ανθρωπότητα το πιο μακρινό ταξίδι στο διάστημα που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα.

Με πληροφορίες από BBC