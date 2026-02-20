Το Σύνταγμα των ΗΠΑ παρέχει στο Κογκρέσο, και όχι στον πρόεδρο, την εξουσία να στέλνει αμερικανικά στρατεύματα σε πόλεμο, εκτός από περιορισμένες επιθέσεις για λόγους εθνικής ασφάλειας.

Το Αμερικανικό Κογκρέσο θα μπορούσε να ψηφίσει ήδη την επόμενη εβδομάδα για το αν θα εμποδίσει τον Ντόναλντ Τραμπ να χτυπήσει το Ιράν χωρίς την έγκριση των γερουσιαστών, την ώρα που ο στρατός των ΗΠΑ προετοιμάζεται για μια πιθανή σοβαρή σύγκρουση εάν οι διπλωματικές προσπάθειες αποτύχουν.

Μέλη του Κογκρέσου, Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί, έχουν προσπαθήσει - και έχουν αποτύχει - επανειλημμένα να περάσουν ψηφίσματα που θα απαγόρευαν στον Τραμπ να αναλάβει στρατιωτική δράση εναντίον ξένων κυβερνήσεων χωρίς την έγκριση των γερουσιαστών.

Ωστόσο, το Σύνταγμα των ΗΠΑ παρέχει στο Κογκρέσο, όχι στον πρόεδρο, την εξουσία να στέλνει αμερικανικά στρατεύματα σε πόλεμο, εκτός από περιορισμένες επιθέσεις για λόγους εθνικής ασφάλειας. Το Reuters ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι ο στρατός προετοιμάζεται για την πιθανότητα συνεχών, εβδομαδιαίων επιχειρήσεων εάν ο Τραμπ διατάξει επίθεση.

Οι Ρεπουμπλικάνοι του Τραμπ έχουν μικρή πλειοψηφία τόσο στη Γερουσία όσο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων και έχουν μπλοκάρει τα ψηφίσματα, υποστηρίζοντας ότι το Κογκρέσο δεν πρέπει να περιορίζει τις εξουσίες του Τραμπ στον τομέα της εθνικής ασφάλειας.

{https://twitter.com/RoKhanna/status/2024883182672441663}

Ο Δημοκρατικός Γερουσιαστής Τιμ Κέιν από τη Βιρτζίνια και ο Ρεπουμπλικάνος Γερουσιαστής Ραντ Πολ από το Κεντάκι υπέβαλαν ψήφισμα της Γερουσίας στα τέλη Ιανουαρίου για να εμποδίσουν τις εχθροπραξίες κατά του Ιράν, εκτός εάν εγκριθεί ρητά από κήρυξη πολέμου του Κογκρέσου.

«Αν ορισμένοι από τους συναδέλφους μου υποστηρίζουν τον πόλεμο, τότε θα πρέπει να έχουν το θάρρος να ψηφίσουν υπέρ του πολέμου και να λογοδοτήσουν ενώπιον των ψηφοφόρων τους, αντί να κρύβονται κάτω από τα γραφεία τους», δήλωσε ο Κέιν σε ανακοίνωσή του την Παρασκευή, καθώς αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις κινούνταν προς το Ιράν.

Βοηθός του Κέιν δήλωσε την Παρασκευή ότι δεν υπάρχει ακόμη χρονοδιάγραμμα για το πότε η Γερουσία θα μπορούσε να εξετάσει το ψήφισμα.

Στη Βουλή των Αντιπροσώπων, από την άλλη, ο Ρεπουμπλικάνος Τόμας Μάσι από το Κεντάκι και ο Δημοκρατικός Ρο Κάνα από την Καλιφόρνια δήλωσαν ότι σχεδιάζουν να επιβάλουν ψηφοφορία για ένα παρόμοιο ψήφισμα την επόμενη εβδομάδα.

«Οι αξιωματούχοι του Τραμπ λένε ότι υπάρχει 90% πιθανότητα να γίνουν επιθέσεις στο Ιράν. Δεν μπορεί χωρίς το Κογκρέσο», δήλωσε ο Κάνα σε μια ανάρτηση στο X.com.

Σε προχωρημένο επίπεδο τα σχέδια των ΗΠΑ για χτύπημα

Σε αποκλειστικό ρεπορτάζ του το Reuters, αποκαλύπτει πως ο στρατιωτικός σχεδιασμός των ΗΠΑ για το Ιράν έχει φτάσει σε προχωρημένο στάδιο, με επιλογές που περιλαμβάνουν τη στοχοποίηση ατόμων στο πλαίσιο μιας επίθεσης, ακόμη και την επιδίωξη αλλαγής καθεστώτος στην Τεχεράνη, εάν δοθεί εντολή από τον Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Οι στρατιωτικές επιλογές είναι τα τελευταία σημάδια ότι οι ΗΠΑ προετοιμάζονται για μια σοβαρή σύγκρουση με το Ιράν σε περίπτωση που οι διπλωματικές προσπάθειες αποτύχουν. Το Reuters ανέφερε για πρώτη φορά την περασμένη εβδομάδα ότι ο αμερικανικός στρατός προετοιμάζεται για μια διαρκή, εβδομαδιαία επιχείρηση εναντίον του Ιράν, η οποία θα μπορούσε να περιλαμβάνει πλήγματα σε ιρανικές εγκαταστάσεις ασφαλείας, καθώς και σε πυρηνικές υποδομές.

Αμερικανοί αξιωματούχοι, δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το ποια άτομα θα μπορούσαν να αποτελέσουν στόχο ή πώς ο αμερικανικός στρατός θα μπορούσε να επιχειρήσει αλλαγή καθεστώτος χωρίς μεγάλη χερσαία δύναμη.

Η επιδίωξη αλλαγής καθεστώτος θα σηματοδοτούσε μια ακόμη μετατόπιση από τις δεσμεύσεις του Τραμπ κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του να εγκαταλείψει αυτό που ο ίδιος αποκάλεσε αποτυχημένες πολιτικές προηγούμενων κυβερνήσεων, οι οποίες περιελάμβαναν στρατιωτικές προσπάθειες ανατροπής κυβερνήσεων στο Αφγανιστάν και το Ιράκ.

Ωστόσο, ο Τραμπ έχει συγκεντρώσει τεράστιο όγκο ισχύος στη Μέση Ανατολή, αλλά το μεγαλύτερο μέρος των μαχητικών δυνατοτήτων βρίσκεται σε πολεμικά πλοία και μαχητικά αεροσκάφη.

