Σήμερα η πρώτη πληρωμή για τις συντάξεις Μαρτίου 2026.

Ξεκινάει σήμερα η πρώτη πληρωμή για τις συντάξεις Μαρτίου 2026 από τον ΕΦΚΑ.

Ειδικότερα, οι συντάξεις των μη μισθωτών θα πιστωθούν από σήμερα, Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, λόγω της αργίας (Καθαρά Δευτέρα) και η πληρωμή τους θα έχει ολοκληρωθεί την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου.

Τα ποσά θα εμφανιστούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων από τις 5 μ.μ. σήμερα.

Οι μη μισθωτοί θα πληρωθούν στις 24 Φεβρουαρίου, ενώ ΙΚΑ, ΝΑΤ και Δημόσιο στις 26 Φεβρουαρίου.

Πιο αναλυτικά, την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026 αναμένεται να καταβληθούν:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ),

οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη σύσταση του ΕΦΚΑ με τον ν. 4387/2016 μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (μισθωτοί και μη μισθωτοί από 1.1.2017 και μετά), καθώς και

όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, για μισθωτούς και μη μισθωτούς.

Την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026 αναμένεται να καταβληθούν: