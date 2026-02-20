Ξεκινάει σήμερα η πρώτη πληρωμή για τις συντάξεις Μαρτίου 2026 από τον ΕΦΚΑ.
Ειδικότερα, οι συντάξεις των μη μισθωτών θα πιστωθούν από σήμερα, Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, λόγω της αργίας (Καθαρά Δευτέρα) και η πληρωμή τους θα έχει ολοκληρωθεί την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου.
Τα ποσά θα εμφανιστούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων από τις 5 μ.μ. σήμερα.
Οι μη μισθωτοί θα πληρωθούν στις 24 Φεβρουαρίου, ενώ ΙΚΑ, ΝΑΤ και Δημόσιο στις 26 Φεβρουαρίου.
Πιο αναλυτικά, την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026 αναμένεται να καταβληθούν:
- οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ),
- οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη σύσταση του ΕΦΚΑ με τον ν. 4387/2016 μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (μισθωτοί και μη μισθωτοί από 1.1.2017 και μετά), καθώς και
- όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, για μισθωτούς και μη μισθωτούς.
Την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026 αναμένεται να καταβληθούν:
- οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, λοιπών εντασσόμενων ταμείων όπως ΤΣΕΑΠΓΣΟ και ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), καθώς και
- οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.