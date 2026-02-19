Ο Τραμπ εξετάζει ακόμη και χτύπημα «χαμηλής κλίμακας» για να συρθεί σε συμφωνία το Ιράν.

Έτοιμες είναι οι ΗΠΑ και ο πρόεδρος Τραμπ για χτύπημα στο Ιράν. Ωστόσο, όπως σημειώνουν οι WSJ, αν και ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ θα αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους εντός 10 ημερών εάν το Ιράν δεν συμφωνήσει σε μια πυρηνική συμφωνία, υπάρχουν δύο σενάρια στο μυαλό του.

Σύμφωνα με αξιωματούχους που μίλησαν στην WSJ, ο Τραμπ εξετάζει:

-μια εβδομαδιαία εκστρατεία επιθέσεων για την επιβολή αλλαγής καθεστώτος, αλλά

-και μια μικρότερης κλίμακας επίθεση σε κυβερνητικούς και στρατιωτικούς στόχους του Ιράν.

Ορισμένοι Αμερικανοί αξιωματούχοι και αναλυτές έχουν προειδοποιήσει ότι τέτοιες επιθέσεις θα ενθάρρυναν ιρανικά αντίποινα, ενδεχομένως παρασύροντας τις ΗΠΑ σε έναν ευρύτερο πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι συναντήθηκαν αυτή την εβδομάδα με Ιρανούς ομολόγους τους για διαπραγματεύσεις. Οι ΗΠΑ θέλουν να τερματιστεί το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και να επιβληθούν περιορισμοί στο πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν.

Από την πλευρά του το Ιράν έχει απορρίψει μια ευρεία συμφωνία και μέχρι στιγμής έχει προσφέρει μέτριες παραχωρήσεις στο πυρηνικό του έργο.

Το Ιράν αναμένεται να παρουσιάσει τη θέση του σχετικά με τις διαπραγματεύσεις εντός δύο εβδομάδων, αν και το 10ήμερο χρονικό περιθώριο του Τραμπ μπορεί να οδηγήσει την Τεχεράνη να παρουσιάσει πιο γρήγορα την πρότασή της.

Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν απειλήσει να απαντήσουν με τη μέγιστη δύναμη σε οποιοδήποτε επίπεδο αμερικανικών επιθέσεων. Σε μια σειρά δηλώσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τρίτη, ο Ανώτατος Ηγέτης Αλί Χαμενεΐ δήλωσε ότι οι δυνάμεις του θα μπορούσαν να βυθίσουν ένα αμερικανικό αεροπλανοφόρο και να χτυπήσουν τον αμερικανικό στρατό «τόσο δυνατά που να μην μπορεί να σηκωθεί ξανά».

Οι δυνάμεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή

Οι ασαφείς δηλώσεις των Αμερικανών έχουν ενισχύσει τους φόβους για στρατιωτική σύγκρουση με το Ιράν, παρότι φαινομενικά η Ουάσινγκτον τρέφει ελπίδες για διπλωματική λύση.

Το «USS Gerald Ford» και η ομάδα κρούσης του- η πιο προηγμένη του οπλοστασίου των ΗΠΑ- θα μπορούσε να φτάσει στη Μέση Ανατολή αυτό το Σαββατοκύριακο. Δυνάμεις της αμερικανικής αεροπορίας που εδρεύουν στη Βρετανία, μεταξύ άλλων αεροσκάφη ανεφοδιασμού και μαχητικά, επανατοποθετούνται πιο κοντά στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με πηγές του CNN.

Το αμερικανικό δίκτυο δημοσίευσε χάρτη που αποτυπώνει τη συγκέντρωση των αμερικανικών δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή. Από τα μέσα Ιανουαρίου, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ μετακινούν αεροσκάφη και πλοία. Ανάμεσά τους ένα αναγνωριστικό αεροσκάφος RC-135V που μεταφέρθηκε στη βάση της Σούδας, σύμφωνα με το CNN. Επίσης, αεροσκάφη έχουν μεταφερθεί στις βάσεις των ΗΠΑ στην Ιορδανία, τη Σαουδική Αραβία, το Μπαχρέιν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Στη Μέση Ανατολή βρίσκονται ήδη το αεροπλανοφόρο «USS Abraham Lincoln» και η ομάδα κρούσης του- που περιλαμβάνει αντιτορπιλικά, πολεμικά αεροσκάφη, ελικόπτερα- και άλλα έξι πολεμικά πλοία.

Παράλληλα, προς τη Μέση Ανατολή κατευθύνεται το αντιτορπιλικό «USS Gerald Ford». Η ομάδα κρούσης του περιλαμβάνει τρία αντιτορπιλικά, τέσσερα αεροπλάνα και δύο ελικόπτερα του ναυτικού.