Έστω κι αν ο Ντόναλντ Τραμπ δεν αποκοιμήθηκε εντελώς, τουλάχιστον φαινόταν απίστευτα αδιάφορος για το δικό του δημιούργημα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ μάλλον δεν μπόρεσε να αντέξει όλες τις φιλοφρονήσεις - εξάλλου τις έχει συνηθίσει - από τους παγκόσμιους ηγέτες που συγκέντρωσε για την πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης στην Ουάσινγκτον και όπως φαίνεται στα πλάνα σχεδόν αποκοιμήθηκε.

Οι εικόνες με τον Τραμπ να έχει κλείσει λίγο τα μάτια του την ώρα που μιλάνε εκπρόσωποι, ανάμεσά τους και ο Τόνι Μπλερ, έχουν γίνει viral.

{https://twitter.com/atrupar/status/2024510877349687728}

{https://twitter.com/Red_Bat_/status/2024547565019206121}

{https://twitter.com/atrupar/status/2024511419157242017}

Ίσως πάλι να βαρέθηκε με αυτά που έλεγαν. Έστω όμως κι αν δεν αποκοιμήθηκε εντελώς, τουλάχιστον φαινόταν απίστευτα αδιάφορος για το δικό του δημιούργημα. Ό,τι κι αν συνέβη, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει. Συνέβη και στο Οβάλ Γραφείο στη συνάντηση που είχε για το γάλα τον περασμένο Δεκέμβριο.

{https://twitter.com/atrupar/status/2011531582692016349}