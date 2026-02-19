Αυτοαναφορικότητα με στόχο την «επίβλεψη του ΟΗΕ», το βασικό συμπέρασμα από την πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης του Τραμπ για τη Γάζα, ίσως και όχι μόνο.

Περίπου τρεις ώρες διήρκησε η πρώτη εναρκτήρια συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης του Τραμπ στην Ουάσινγκτον. Συμμετείχαν δεκάδες ομιλητές, ηγέτες και εκπρόσωποι χωρών που είπαν «ναι» στην πρόσκληση Τράμπ.

Ωστόσο η πολυσυζητημένη συνεδρίαση έμοιαζε περισσότερο με μία συγκέντρωση όπου όλοι συμφώνησαν πόσο σπουδαίος είναι ο Τραμπ και τι εξαιρετικές πρωτοβουλίες αναλαμβάνει.

«Αυτό που κάνουμε είναι πολύ απλό: ειρήνη. Ονομάζεται Συμβούλιο Ειρήνης και έχει να κάνει με μια εύκολη λέξη να ειπωθεί, αλλά μια δύσκολη λέξη να παραχθεί: ειρήνη» είπε και τόνισε ότι ο πόλεμος κοστίζει πολλά περισσότερα από την ειρήνη.

Ο ίδιος εξάλλου κατά τη διάρκεια της ομιλίας του επισήμανε ότι επί 3.000 χρόνια ο κόσμος προσπαθεί να κάνει ειρήνη στη Μέση Ανατολή «και είδατε τώρα» είπε επιμένοντας ότι λόγω των κινήσεών του η Μέση Ανατολή έχει ειρήνη.

Στην ομιλία του επανέλαβε ξανά και ξανά τους πολέμους που έχει σταματήσει - χωρίς κανέναν από τους παριστάμενους ηγέτες να τον διορθώνει- μίλησε για τα σπουδαία πράγματα που θα γίνουν στη Γάζα, ανακοίνωσε ότι η οι ΗΠΑ θα προσφέρουν 10 δισ. δολάρια και ότι οι υπόλοιπες χώρες θα προσφέρουν ακόμα 7,5 δισ. δολάρια.

«Το Συμβούλιο ίσως και να επιβλέπει τον ΟΗΕ»

Έριξε τους τόνους με τον ΟΗΕ, είπε ότι θα συνεργαστούν για την ανοικοδόμηση της Γάζας. Άφησε όμως και αιχμές, επιβεβαιώνοντας τον φόβο όσων ηγετών απέρριψαν την πρότασή του να συμμετέχουν στο Συμβούλιό του περί αντικατάστασης του ΟΗΕ, με την εγωκεντρική του τοποθέτηση, ότι «το Συμβούλιο ίσως και να επιβλέπει τον ΟΗΕ και να φροντίζει να λειτουργεί σωστά». Επανέλαβε τα περί Νόμπελ που δεν του έδωσε η Νορβηγία αλλά ανακοίνωσε ότι του είπαν πως θα φιλοξενήσουν την επόμενη συνάντηση του Συμβουλίου του. Λίγο αργότερα το Νορβηγικό ΥΠΕΞ, έδωσε διευκρινίσεις και διέψευσε τον Τραμπ.

Αναφερόμενος στο Ιράν είπε ότι οι συνομιλίες πήγαν καλά και ότι πρέπει να υπάρχει μία ουσιαστική συμφωνία, η οποία αναμένεται σε 10 μέρες, όπως τόνισε, πληροφορία που είχε δώσει η αμερικανική πλευρά μετά τις συνομιλίες στη Γενεύη μεταξύ του Ιρανού ΥΠΕΞ, Αμπάς Αραγτσί με τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε πάλι τη συνήθη απειλή του προς το Ιράν, αν δεν υπάρξει συμφωνία «θα συμβούν κακά πράγματα».

Η άσχετη αναφορά στη Μελάνια Τραμπ

Μέσα σε όλο το αυτό, ο Τραμπ άδραξε την ευκαιρία και μίλησε και για την «αστέρα του κινηματογράφου» όπως είπε χαρακτηριστικά αναφερόμενος στην Μελάνια Τραμπ κυρία και ενημέρωσε του ηγέτες ότι η ταινία της πάει καταπληκτικά και ότι δε έχει μείνει εισιτήριο απούλητο. Σε ένα κρεσέντο αυτοπροβολής, το Συμβούλιο της Ειρήνης, που ήταν όντως ένα Συμβούλιο του Τραμπ, από τον Τραμπ και για τον Τραμπ, προέβαλε ένα διθυραμβικό βίντεο με τα επιτεύγματά του, στους στόχους του και μία Γάζα, που θυμίζει Φλόριντα, με σπίτια ολόλευκα, καταπράσινους κήπους και ένα πλάνο που ακούγεται όμοιο με εκείνο σε παλαιότερες δηλώσεις του περί «Ριβιέρας».

«Θα κάνουμε σπουδαία τη Γάζα και ίσως και να πάμε ένα βήμα παραπέρα, θα πάμε σε άλλα σημεία του πλανήτη. Θα κάνουμε σπουδαία πράγματα που άλλοι δεν θα σκεφτόταν καν. Θα φέρουμε στη Γάζα ειρήνη, και μπορούμε να το κάνουμε σύντομα, θέλω να δω τα κτίρια να διορθώνονται στην πράξη, θα κάνουμε δουλειά με τα Ηνωμένα Έθνη, θα μας βοηθήσουν, το Συμβούλιο θα ανοίξει το δρόμο στη Γάζα, θα την κάνει παράδειγμα επιτυχίας» είπε κλείνοντας ο Τραμπ.

Η εμπλοκή της FIFA

Αφού ο Τραμπ δεν πήρε το Νόμπελ Ειρήνης, ο Ινφαντίνο πριν από λίγο καιρό φρόντισε να του δώσει ένα άλλο βραβείο Ειρήνης, το πρώτο τέτοιο που δίνει η FIFA στον Τραμπ καταλαγιάζοντας την εμμονή του. Τώρα ήρθε και η εμπλοκή της FIFA στο συμβούλιο Ειρήνης. Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, μίλησε για τη συνεργασία με το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ.

«Το ποδόσφαιρο ενώνει τον κόσμο, ο πρόεδρος θα ενώσει τον κόσμο το καλοκαίρι, για να ενώσουμε τον κόσμο θέλουμε ειρήνη» είπε ο πρόεδρος της FIFA και δήλωσε χαρούμενος για την επικείμενη συνεργασία του. «Πρέπει να κάνουμε κάτι, όλοι πρέπει να στηρίξουμε την ειρήνη, όλοι πρέπει να συνεισφέρουμε. Η FIFA θα συνεισφέρει. Οι εικόνες μιλούν πιο δυνατά από τα λόγια» είπε και παρουσίασε το βίντεο που είχε ετοιμάσει η FIFA για τον Τραμπ.

Η FIFA θα χτίσει γήπεδα και ακαδημίες τη Γάζα, όπως αναφέρει μεταξύ άλλων το βίντεο και θα στηρίξει τα ταλέντα. Θα δημιουργήσει θέσεις εργασίες σε οικοσυστήματα ποδοσφαίρου, θα κάνει εθνικό στάδιο, ακαδημία της FIFA κλπ. «Ενωμένοι για το ποδόσφαιρο, δεσμευμένοι για την Ειρήνη» είπε ο Ινφαντίνο.

Και τα σοβαρά

Ο Ali Shaath, επικεφαλής της παλαιστινιακής τεχνοκρατικής επιτροπής, μίησε πρώτος από τους εκπροσώπους και παρουσίασε τις προτεραιότητες για τη Γάζα, ξεκινώντας από την αποκατάσταση της ασφάλειας. Τόνισε την εκπαίδευση και την ανάπτυξη χιλιάδων αστυνομικών στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την ασφάλεια. Επίσης, τόνισε τη σημασία της αναζωογόνησης της οικονομίας της Γάζας και της δημιουργίας θέσεων εργασίας, ιδίως για τους νέους.Επίσης μίλησε για τη σημασία της διασφάλισης βιώσιμης έκτακτης ανάγκης και της αποκατάστασης υπηρεσιών όπως η ηλεκτρική ενέργεια και το νερό.

Ο εκπρόσωπος του Ισράηλ μίλησε τελευταίος από τους εκπροσώπους, και είπε πως είναι το πρώτο σχέδιο που αντιμετωπίζει τη ρίζα του προβλήματος, αφού τόνισε τα όσα έχει κάνει η Χαμάς στο Ισραήλ. Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας και στενός φίλος οτυ Τραμπ, Βίκτορ Όρμπαν επέκρινε την ΕΕ που δεν συμμετέχει στο Συμβούλιο και δήλωσε πως «οι διεθνείς οργανισμοί έχουν αποτύχει» πριν επαινέσει τον Αμερικανό πρόεδρο.

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ, Χακάν Φιντάν έκανε λόγο για εύθραυστη ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα και πρότεινε τη λύση δύο κρατών ενώ επανέλαβε τη δέσμευση της Τουρκίας να συνεισφέρει με στρατιωτικό δυναμικό στην διεθνή δύναμη που θα δημιουργηθεί, κάτι που ο Νετανιάχου ωστόσο έχει αρνηθεί αρκετές φορές. Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντοι Ράμα ήταν ο μόνος που έκανε αναφορά σε ένα εγχώριο ζήτημα, το Κόσοβο καλώντας τον Τραμπ να λάβει θέση πριν «γίνουν τα πράγματα κακά» όπως είπε δανειζόμενος τη φράση που χρησιμοποιεί ο Τραμπ για το Ιράν.

Οι 5 χώρες που έχουν δεσμεύσει στρατεύματα για τη Γάζα

Πέντε χώρες έχουν δεσμεύσει στρατεύματα για μια διεθνή δύναμη ασφαλείας για τη Γάζα, δήλωσε ο διοικητής της δύναμης κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Συμβουλίου Ειρήνης στην Ουάσινγκτον. «Είμαι εξαιρετικά χαρούμενος που ανακοινώνω σήμερα ότι οι πρώτες πέντε χώρες έχουν δεσμεύσει στρατεύματα για να υπηρετήσουν στην ISF (Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης) - η Ινδονησία, το Μαρόκο, το Καζακστάν, το Κοσσυφοπέδιο και η Αλβανία. Δύο χώρες έχουν δεσμευτεί να εκπαιδεύσουν την αστυνομία - η Αίγυπτος και η Ιορδανία», δήλωσε ο διοικητής της ISF, υποστράτηγος Τζάσπερ Τζέφερς.

Ο Τζέφερς είπε επίσης ότι η ISF θα ξεκινήσει με την ανάπτυξη στη Ράφα της νότιας Γάζας, θα εκπαιδεύσει την αστυνομία εκεί και θα «επεκταθεί τομέα προς τομέα». Το μακροπρόθεσμο σχέδιο είναι η χρήση 20.000 στρατιωτών της ISF και η εκπαίδευση 12.000 αστυνομικών, όπως τόνισε.

Και η αλήθεια του Βανς

Η μεγάλη αλήθεια για το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ ειπώθηκε από τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς. Απευθυνόμενος προς τους Αμερικανούς είπε ότι «είμαστε εδώ για να προωθήσουμε την ειρήνη, για να σώσουμε ζωές, οι χώρες που είναι εδώ αντιπροσωπεύουν τρισεκατομμύρια δολάρια, η οικονομία είναι εδώ».

