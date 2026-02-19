Κοντά στο Ξυλόκαστρο το επίκεντρο του σεισμού.

Σεισμός σημειώθηκε κοντά στο Ξυλόκαστρο λίγο πριν τις 19:30 της Πέμπτης.

Συγκεκριμένα, η δόνηση καταγράφηκε στις 19:28 και ήταν μεγέθους 3,2 Ρίχτερ, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Το επίκεντρο εντοπίστηκε 6 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Ξυλόκαστρου και το εστιακό βάθος ήταν 5 χιλιόμετρα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία.

Δύο λεπτά νωρίτερα, στις 19:26, σημειώθηκε σεισμός 2,5 Ρίχτερ στην ίδια περιοχή. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 3 χιλιόμετρα ανατολικά- νοτιοανατολικά του Ξυλόκαστρου και το εστιακό βάθος ήταν 5 χιλιόμετρα.