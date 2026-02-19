Ολοκληρώνεται ο κύκλος των φετινών Αποκριών και ξεκινά η πορεία προς την Σαρακοστή, τι μας διδάσκει η Εκκλησία για την εβδομάδα της Τυρινής.

Η Κυριακή της Τυρινής, η τελευταία Κυριακή πριν τη Σαρακοστή και παραμονές Καθαράς Δευτέρας είναι γνωστή και ως Κυριακή της Συγγνώμης ή «της από του Παραδείσου της τρυφής εξορίας του Αδάμ». Η προηγούμενη εβδομάδα, μεταξύ της Κυριακής της Απόκριων και της Κυριακής της Τυρινής, ονομάζεται λευκή εβδομάδα, καθώς επιτρέπεται η κατανάλωση ψαριών, γαλακτοκομικών και αυγών.

Στο εκκλησιαστικό ημερολόγιο σηματοδοτεί το τέλος της προπαρασκευαστικής περιόδου κατά την οποία οι πιστοί σταδιακά προσαρμόζουν τη διατροφή τους στη νηστεία, ακολουθώντας την λεγόμενη λευκή εβδομάδα, όπου επιτρέπεται η κατανάλωση ψαριών, γαλακτοκομικών προϊόντων και αυγών.

Στα τραπέζια της Τυρινής εβδομάδας κυριαρχούν φαγητά χωρίς κρέας, ενώ η γιορτή συνοδεύεται από χαρακτηριστικά εθιμικά παιχνίδια και πρακτικές που συνδέονται με την τύχη, την αγάπη και την προετοιμασία για το Πάσχα. Στο πλαίσιο αυτό την ανήμερα της Κυριακής της Τυρινής δεν τρώμε κρέας ενώ σύμφωνα με την παράδοση είναι και η τελευταία μέρα που τρώμε γαλακτοκομικά και αυγά καθώς με ορόσημο την Καθαρά Δευτέρα ξεκινάμε την σαρακοστιανή νηστεία.

Το κρέας (κόκκινο και λευκό) λοιπόν είναι εκτός διατροφολογίου οπότε κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά απαγορεύονται δια ροπάλου ενώ είναι η τελευταία μέρα που μπορούμε να φάμε ψάρι πριν ξεκινήσει η Σαρακοστή. Ουσιαστικά η αποχή από το κρέας έχει σκοπό να προετοιμάσει το σώμα και το πνεύμα για την επερχόμενη σαρακοστιανή νηστεία.

Κυριακή της Τυρινής: Τι συμβολίζει– Πώς πήρε το όνομά της

Η Κυριακή της Τυρινής, είναι η τέταρτη και τελευταία Κυριακή του Τριωδίου και είναι αφιερωμένη στην εκδίωξη των πρωτοπλάστων από τον παράδεισο. Η Αγία Γραφή αναφέρει συμβολικά πως οι πρωτόπλαστοι διώχτηκαν από τον κήπο της Εδέμ και δύο αγγελικά όντα τάχθηκαν να φυλάγουν με πύρινες ρομφαίες την πύλη του, για να μην μπορούν να την παραβιάσουν.

Στις Εκκλησίες διαβάζεται, κατά την πρωινή Θεία Λειτουργία, η περικοπή του Ευαγγελίου του Ματθαίου (κεφ. στ’, 14-21), που αναφέρεται στην αξία της συγχώρεσης και της νηστείας. Αργά το απόγευμα της ίδιας ημέρας ψάλλεται ο κατανυκτικός εσπερινός της συγγνώμης, κατά τον οποίο ιερείς και πιστοί αλληλοασπάζονται, ζητώντας συγχώρεση ο ένας από τον άλλο, εν όψει της επερχόμενης Μεγάλης Τεσσαρακοστής.

Την Κυριακή της Τυροφάγου κορυφώνονται οι καρναβαλικές εκδηλώσεις και αναβιώνουν παραδοσιακά αποκριάτικα έθιμα σε όλη την Ελλάδα. Οι μύθοι και οι θρύλοι της χώρας μας έρχονται στο προσκήνιο και μέσα από τις μεταμφιέσεις, τον χορό, το γλέντι και το τραγούδι. Στο επίκεντρο των εορταστικών εκδηλώσεων η Πάτρα, με το ονομαστό καρναβάλι της, αλλά και η Ξάνθη και το Ρέθυμνο με τα δικά τους ξεχωριστά καρναβάλια, που κερδίζουν συνεχώς σε δημοφιλία και αναγνώριση.

Τι είναι ο εσπερινός της Συγγνώμης που τελείται στους ναούς το απόγευμα της Κυριακής της Τυρινής

Με τον εσπερινό της συγγνώμης, που τελείται το απόγευμα της Κυριακής της Τυρινής, η Εκκλησία «εγκαινιάζει»την Σαρακοστή. Ο Κατανυκτικός Εσπερινός, γνωστός και ως Εσπερινός της Συγγνώμης, σηματοδοτεί την έναρξη της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής και αποτελεί μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της εκκλησιαστικής ζωής. Είναι η πνευματική πύλη μέσα από την οποία οι πιστοί εισέρχονται στην περίοδο της νηστείας, της προσευχής και της μετάνοιας, προετοιμαζόμενοι για το Πάσχα.

Ονομάζεται Κατανυκτικός διότι τα τροπάρια και οι ύμνοι που ψάλλονται από το Τριώδιο διακρίνονται από έντονο πνεύμα ταπείνωσης και συντριβής. Η υμνολογία της ημέρας διαποτίζεται από βαθιά συναίσθηση της ανθρώπινης αμαρτωλότητας, πένθος, εσωτερική περισυλλογή και θερμή ικεσία για τη συγχώρεση των αμαρτιών.

Μέσα από τα λόγια των ύμνων, η Εκκλησία καλεί τον πιστό σε ειλικρινή αυτογνωσία και σε ουσιαστική επιστροφή στον Θεό.Κληρικοί και λαϊκοί ανταλλάσσουν τον ασπασμό της αγάπης και ζητούν συγγνώμη ο ένας από τον άλλον, εκφράζοντας έμπρακτα τη συμφιλίωση και την ενότητα που πρέπει να χαρακτηρίζουν τη χριστιανική ζωή. Η συγγνώμη γίνεται το θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομείται ο πνευματικός αγώνας της Σαρακοστής.

Ο Κατανυκτικός Εσπερινός είίναι το πρώτο βήμα σε μια πορεία αγώνα, ταπείνωσης και ελπίδας, που οδηγεί από τη συντριβή στη χαρά της Αναστάσεως.