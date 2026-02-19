Αρχεία Επστάιν: Συνελήφθη ο πρώην πρίγκιπας Άντριου - Ο Γκόρντον Μπράουν κατέθεσε πρόσθετα στοιχεία στις Αρχές

Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου ή αλλιώς Άντριου Μάουντμπαττεν-Γουίνδσορ, όπως καλείται άφου έχασε τους τίτλους του, συνελήφθη σήμερα ως ύποπτος για παράβαση καθήκοντος.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο Γουίνδσορ φέρεται να μοιράστηκε ευαίσθητες πληροφορίες με τον δισεκατομμυριούχο παιδόφιλο Τζέφρι Επστάιν, ενώ υπηρετούσε ως εμπορικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου.
Η αστυνομική επιχείρηση έρχεται μετά τη δημοσιοποίηση emails από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, τα οποία φαίνεται να δείχνουν τον πρώην δούκα να κοινοποιεί εκθέσεις από επίσημες επισκέψεις στο Χονγκ Κονγκ, το Βιετνάμ και τη Σιγκαπούρη.
Ένα από τα emails, που χρονολογείται από τον Νοέμβριο 2010, φαίνεται να προωθήθηκε από τον Μάουντμπαττεν-Γουίνδσορ πέντε λεπτά αφότου στάλθηκε από τον τότε ειδικό του σύμβουλο, Άμιρ Πατέλ.
Προηγουμένως, η αστυνομία του Thames Valley είχε δηλώσει ότι εξετάζει καταγγελίες πως μια γυναίκα μεταφέρθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο από τον Επστάιν για σεξουαλική επαφή με τον Άντριου, καθώς και ισχυρισμούς ότι ο Άντριου κοινοποίησε ευαίσθητες πληροφορίες στον καταδικασμένο χρηματοδότη κατά τη διάρκεια της θητείας του ως εμπορικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου.
Ο Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, το τρίτο παιδί της εκλιπούσης βασίλισσας Ελισάβετ, ανέκαθεν αρνούνταν ότι διέπραξε κάτι μεμπτό σε σχέση με τον Επστάιν, ενώ έχει δηλώσει ότι μετανιώνει για τη φιλία του μαζί του.
Τι γνωρίζουμε για τη σύλληψη του Άντριου17:06:05
Το BBC συνοψίζει σε ένα βίντεο όσα έχουν γίνει έως τώρα γνωστά για τη σύλληψη του Άντριου.
To email που «έκαψε» τον πρίγκηπα Άντριου τον περασμένο Οκτώβριο15:31:46
Τον Οκτώβριο του 2025 ο πρίγκιπας Άντριου είχε πιαστεί να λέει ψέματα, αφού ένα email που διέρρευσε αποκάλυψε ότι έλεγε στον Τζέφρι Επστάιν πως «είμαστε μαζί σε αυτό», αφότου οι δυο τους υποτίθεται ότι είχαν διακόψει κάθε επαφή.
Το email στάλθηκε 12 εβδομάδες μετά τη δήλωση του πρίγκιπα Άντριου ότι είχε κόψει κάθε δεσμό με τον παιδόφιλο χρηματιστή.
Εικόνες έξω από το κτήμα Σάντρινγκχαμ, όπου συνελήφθη ο Άντριου15:23:25
Ο Γκορντον Μπράουν κατέθεσε πρόσθετα στοιχεία στην αστυνομία15:18:56
Σχολιάζοντας την σύλληψη του έκπτωτου πρίγκηπα, ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας ανέφερε σήμερα πως υπέβαλε ένα υπόμνημα πέντε σελίδων στις αστυνομικές αρχές του Λονδίνου, του Σάρρεϋ, του Σάσεξ, του Τέιμς Βάλεϊ και σε άλλες αρμόδιες αστυνομικές αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου.
«Αυτό το υπόμνημα παρέχει νέες και πρόσθετες πληροφορίες σε εκείνες που υπέβαλα την περασμένη εβδομάδα στις αστυνομικές δυνάμεις του Λονδίνου, του Έσσεξ και του Τέιμς, όπου εξέφρασα την ανησυχία μου για την εξασφάλιση δικαιοσύνης για τα κορίτσια και τις γυναίκες που έχουν πέσει θύματα σωματεμπορίας».
Την περασμένη εβδομάδα, ο πρώην Βρετανός πρωθυπουργός κατήγγειλε πως 90 πτήσεις του ιδιωτικού τζετ του Τζέφρι Επστάιν μετέφεραν κορίτσια από όλο τον κόσμο στη Βρετανία.
Τα στοιχεία προέρχονται από emails που φέρονται να αποκαλύπτουν λεπτομέρειες για τις μεταφορές και τις επισκέψεις των νεαρών γυναικών στο παλάτι του Μπάκιγχαμ, με την έγκριση του Άντριου.
Σύμφωνα με πηγές, ο πρώην πρίγκιπας χρησιμοποιούσε κωδικοποιημένες οδηγίες προς το προσωπικό του Μπάκιγχαμ για να επιτρέπει την είσοδο των γυναικών, με τις οποίες συναντιόταν χωρίς να τηρούνται οι συνήθεις διαδικασίες ασφαλείας.
Ορισμένες από τις επισκέπτριες ήταν από τη Ρουμανία και τη Ρωσία και υπήρξαν περιπτώσεις όπου συμμετείχαν σε ιδιωτικά δείπνα ή άλλες συναντήσεις στο παλάτι, ενώ η βασίλισσα Ελισάβετ βρισκόταν εκτός.
Έρευνες σε δυο κατοικίες του Άντριου15:13:36
Υπό έρευνα βρίσκονται δύο διευθύνσεις: μία στο βασιλικό κτήμα στο Γουίνδσορ, δυτικά του Λονδίνου, όπου ζούσε προηγουμένως ο Αντριου και μια στην κομητεία του Νόρφολκ, στο κτήμα Σάντρινγκχαμ στην ανατολική Αγγλία όπου είχε μετακομίσει προσφάτως.
Λάμι: «Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου»14:50:54
«Ως υπουργός Δικαιοσύνης – και όπως είπε ο πρωθυπουργός – κανείς σε αυτή τη χώρα δεν είναι υπεράνω του νόμου», δήλωσε οαντιπρόεδρος της βρετανικής κυβέρνησης και υπουργός Δικαιοσύνης, Ντέιβιντ Λάμι.
«Πρόκειται πλέον για αστυνομική έρευνα και αυτή πρέπει να διεξαχθεί με βάση τις προβλεπόμενες διαδικασίες».
Η αστυνομία δεν ενημέρωσε εκ των προτέρων14:49:31
Σύμφωνα με τα βρετανικά ΜΜΕ, ούτε ο βασιλιάς Κάρολος ούτε το Παλάτι του Μπάκιγχαμ ενημερώθηκαν εκ των προτέρων για τη σύλληψη του Αντριου.
Βασιλιάς Κάρολος: «Συνεργαζόμαστε και υποστηρίζουμε πλήρως το έργο της αστυνομίας»14:15:42
Ο βασιλιάς Κάρολος δήλωσε ότι «ο νόμος πρέπει να εφαρμοστεί» αφού εξέφρασε τη «βαθύτατη ανησυχία» του για τη σύλληψη του νεότερου αδελφού του, Άντριου Μάουντμπαττεν-Γουίνδσορ.
Σε ανακοίνωσή του, ο μονάρχης ανέφερε:
Ενημερώθηκαν με βαθιά ανησυχία για τις εξελίξεις σχετικά με τον Άντριου Μάουντμπαττεν-Γουίνδσορ με την υποψία της παράβασης καθήκοντος. Αυτό που ακολουθεί τώρα είναι η πλήρης, δίκαιη και ορθή διερεύνηση της υπόθεσης με τον κατάλληλο τρόπο και από τις αρμόδιες αρχές. Σε αυτό τους το έργο, όπως έχω πει και προηγουμένως, έχουν την πλήρη και ολόψυχη υποστήριξη και συνεργασία μας.
Επιτρέψτε μου να δηλώσω ξεκάθαρα: ο νόμος πρέπει να εφαρμοστεί.
Καθώς η διαδικασία αυτή συνεχίζεται, δεν θα ήταν σωστό να προβώ σε περαιτέρω σχόλια επί του θέματος. Εν τω μεταξύ, η οικογένειά μου και εγώ θα παραμείνουμε πιστοί στο καθήκον και θα συνεχίσουμε να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας προς όλους εσάς».
Η ανακοίνωση της οικογένειας της Βιρτζίνια Τζιουφρέ13:50:07
Η οικογένεια της Βιρτζίνια Τζιουφρέ δήλωσε σήμερα το πρωί σε ανακοίνωσή της ότι η σύλληψη του Άντριου δείχνει πως «κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου».
Η Τζιουφρέ ήταν ένα από τα πιο γνωστά θύματα του Τζέφρι Επστάιν και είχε επίσης ισχυριστεί ότι είχε πέσει θύμα trafficking για να κακοποιηθεί από τον Άντριου.
Η γυναίκα αυτοκτόνησε τον Απρίλιο του 2025, σε ηλικία 41 ετών.
Η ανακοίνωση της οικογένειας αναφέρει:
«Επιτέλους, σήμερα οι ραγισμένες καρδιές μας ανακουφίστηκαν από την είδηση ότι κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου – ούτε καν η βασιλική οικογένεια.
Εκ μέρους της αδελφής μας, εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας προς την αστυνομία του Thames Valley για την έρευνα και τη σύλληψη του Άντριου Μάουντμπαττεν-Γουίνδσορ.
Δεν ήταν ποτέ πρίγκιπας. Η Βιρτζίνια το έκανε αυτό για όλα τα θύματα.»
Η τελευταία σύλληψη μέλους της βασιλικής οικογένειας έγινε το... 164713:28:20
Σύμφωνα με τον Guardian, το τελευταίο ανώτερο μέλος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας που συνελήφθη ήταν ο βασιλιάς Κάρολος Α'.
Ο Κάρολος συνελήφθη το 1647 κατά τη διάρκεια του Αγγλικού Εμφυλίου από δυνάμεις φίλιες του κοινοβουλίου.
Κρατήθηκε και αργότερα δικάστηκε για εσχάτη προδοσία, αφού αρνήθηκε να αποδεχτεί περιορισμούς στη βασιλική εξουσία, με αποτέλεσμα την εκτέλεσή του το 1649.
Αλλο ένα διακεκριμένο μέλος του βρετανικού θρόνου με δικαστικές περιπέτειες, είναι η αδελφή του Αντριου, πριγκίπισσα Αννα, στην οποία 2002 είχε επιδικαστεί πρόστιμο, καθώς το σκυλί της δάγκωσε δύο παιδιά. Η πριγκίπισσα ωστόσο δεν συνελήφθη.
Η πρώτη φορά που Άντριου μίλησε για τη σχέση του με τον Επστάιν13:20:56
{https://www.youtube.com/watch?v=QtBS8COhhhM}
Πόσο μπορεί να κρατηθεί ο πρίγκηπας Άντριου;13:19:22
Σύμφωνα με το ΒΒC, ο πρώην πρίγκηπας μπορεί να κρατηθεί έως 96 ώρες - κάτι που θα απαιτούσε πολλαπλές παρατάσεις από ανώτερους αξιωματικούς της αστυνομίας και το Πρωτοδικείο.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι ύποπτοι κρατούνται για 12 ή 24 ώρες και στη συνέχεια είτε τους απαγγέλλονται κατηγορίες είτε αφήνονται εν αναμονή περαιτέρω έρευνας.
Ο Αντριου αναμένεται να τοποθετηθεί σε ένα κελί με μόνο «ένα κρεβάτι και μια τουαλέτα», όπου θα περιμένει μέχρι την ανάκρισή του από την αστυνομία. Ο δημοσιογράφος του BBC δηλώνει πως «δεν θα υπάρξει ειδική μεταχείριση».
Τι δεν ξέρουμε για την σύλληψη του Επστάιν13:09:01
Όπως σημειώνει το BBC, υπάρχουν ακόμα πολλές λεπτομέρειες που δεν γνωρίζουμε σχετικά με τη σύλληψη του Άντριου το πρωί της Πέμπτης.
Γνωρίζουμε ότι ο Άντριου Μάουντμπαττεν-Γουίνδσορ συνελήφθη με την υποψία παράβασης καθήκοντος και ότι βρίσκεται υπό κράτηση, αλλά παραμένουν αδιευκρίνιστα κάποια σημαντικά στοιχεία, όπως:
- οι ακριβείς κατηγορίες που διερευνώνται από την αστυνομία,
- ποιες πληροφορίες ώθησαν την αστυνομία του Thames Valley να προχωρήσει στη σύλληψη του πρώην πρίγκιπα,
- πού κρατείται αυτή τη στιγμή και αν έχει ήδη εξεταστεί ή ανακριθεί.
Οι πρώτες εικόνες από την αστυνομική επιχείρηση13:06:52
{https://www.youtube.com/watch?v=2Mz5NXus3_Y}
-
Το πρώτο μέλος της βασιλικής οικογένειας που συλλαμβάνεται στη σύγχρονη ιστορία13:05:27
Ο Άντριου Μάουντμπαττεν-Γουίνδσορ έγινε το πρώτο ανώτερος μέλος της βασιλικής οικογένειας στη σύγχρονη ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου που συλλαμβάνεται.
Η αστυνομική επιχείρηση έρχεται μετά τη δημοσιοποίηση emails από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, τα οποία φαίνεται να δείχνουν τον πρώην δούκα να κοινοποιεί εκθέσεις από επίσημες επισκέψεις στο Χονγκ Κονγκ, το Βιετνάμ και τη Σιγκαπούρη.
Ένα από τα emails, που χρονολογείται από τον Νοέμβριο 2010, φαίνεται να προωθήθηκε από τον Μάουντμπαττεν-Γουίνδσορ πέντε λεπτά αφότου στάλθηκε από τον τότε ειδικό του σύμβουλο, Άμιρ Πατέλ.
Ένα άλλο, που εστάλη στον Επστάιν ανήμερα τα Χριστούγεννα του 2010, αφορά εμπιστευτικό υπόμνημα σχετικά με επενδυτικές ευκαιρίες στην ανοικοδόμηση της επαρχίας Χελμάντ στο Αφγανιστάν.
Η πρώτη ανακοίνωση της αστυνομίας13:02:00
«Στο πλαίσιο έρευνας, συνελήφθη σήμερα (19/2) ένας άνδρας περίπου 60 ετών από το Νόρφολκ ως ύποπτος παράβασης καθήκοντος, ενώ πραγματοποιούνται έρευνες σε διευθύνσεις στο Μπέρκσαϊρ και το Νόρφολκ».
«Ο άνδρας παραμένει υπό κράτηση αυτήν τη στιγμή. Δεν θα ανακοινώσουμε το όνομά του, σύμφωνα με τις εθνικές οδηγίες. Παρακαλείστε επίσης να θυμάστε ότι η υπόθεση είναι σε εξέλιξη, οπότε χρειάζεται προσοχή σε κάθε δημοσίευση ώστε να μην υπάρξει παραβίαση του νόμου», ανέφερε η αστυνομία.
Ο βοηθός αρχηγού της αστυνομίας, Όλιβερ Ράιτ, δήλωσε πως «μετά από ενδελεχή έρευνα, έχουμε πλέον ξεκινήσει έρευνα για αυτή την καταγγελία παράβασης καθήκοντος. Είναι σημαντικό να προστατεύσουμε την ακεραιότητα και την αντικειμενικότητα της έρευνάς μας καθώς συνεργαζόμαστε με τους εταίρους μας για τη διερεύνηση του φερόμενου αδικήματος. Κατανοούμε το σημαντικό ενδιαφέρον του κοινού για την υπόθεση και θα παρέχουμε ενημερώσεις στον κατάλληλο χρόνο».