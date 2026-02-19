Αρχεία Επστάιν: Συνελήφθη ο πρώην πρίγκιπας Άντριου - Ο Γκόρντον Μπράουν κατέθεσε πρόσθετα στοιχεία στις Αρχές

H αστυνομία συνέλαβε τον νεότερο αδελφό του βασιλιά Καρόλου ως ύποπτο για παράβαση καθήκοντος σχετικά με τις διασυνδέσεις του με τον Τζέφρι Επστάιν.

Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου ή αλλιώς Άντριου Μάουντμπαττεν-Γουίνδσορ, όπως καλείται άφου έχασε τους τίτλους του, συνελήφθη σήμερα ως ύποπτος για παράβαση καθήκοντος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο Γουίνδσορ φέρεται να μοιράστηκε ευαίσθητες πληροφορίες με τον δισεκατομμυριούχο παιδόφιλο Τζέφρι Επστάιν, ενώ υπηρετούσε ως εμπορικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η αστυνομική επιχείρηση έρχεται μετά τη δημοσιοποίηση emails από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, τα οποία φαίνεται να δείχνουν τον πρώην δούκα να κοινοποιεί εκθέσεις από επίσημες επισκέψεις στο Χονγκ Κονγκ, το Βιετνάμ και τη Σιγκαπούρη.

Ένα από τα emails, που χρονολογείται από τον Νοέμβριο 2010, φαίνεται να προωθήθηκε από τον Μάουντμπαττεν-Γουίνδσορ πέντε λεπτά αφότου στάλθηκε από τον τότε ειδικό του σύμβουλο, Άμιρ Πατέλ.

Προηγουμένως, η αστυνομία του Thames Valley είχε δηλώσει ότι εξετάζει καταγγελίες πως μια γυναίκα μεταφέρθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο από τον Επστάιν για σεξουαλική επαφή με τον Άντριου, καθώς και ισχυρισμούς ότι ο Άντριου κοινοποίησε ευαίσθητες πληροφορίες στον καταδικασμένο χρηματοδότη κατά τη διάρκεια της θητείας του ως εμπορικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, το τρίτο παιδί της εκλιπούσης βασίλισσας Ελισάβετ, ανέκαθεν αρνούνταν ότι διέπραξε κάτι μεμπτό σε σχέση με τον Επστάιν, ενώ έχει δηλώσει ότι μετανιώνει για τη φιλία του μαζί του.

