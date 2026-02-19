Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, τουλάχιστον το 80% των ελέγχων που θα διενεργηθούν το 2026 θα αφορά φορολογικά έτη της τελευταίας πενταετίας.

Με αυστηρή ποσοτική στόχευση, περιορισμένο περιθώριο παρεμβάσεων και σαφή χρονικά ορόσημα, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων επανασχεδιάζει το ελεγκτικό της αποτύπωμα για το 2026, μετατοπίζοντας το βάρος στους πιο πρόσφατους φορολογικούς φακέλους και στις υποθέσεις με τη μεγαλύτερη εισπρακτική δυναμική. Αυτό προβλέπει νέα απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα στο ΦΕΚ.

Η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΑΑΔΕ για το 2026 και στοχεύει στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του ελεγκτικού μηχανισμού, μέσω πιο αυστηρής στόχευσης των υποθέσεων με βάση αντικειμενικά κριτήρια ανάλυσης κινδύνου και εισπραξιμότητας. Κεντρικός άξονας των αλλαγών είναι η ανακατανομή του ελεγκτικού ενδιαφέροντος προς τις πιο πρόσφατες φορολογικές χρήσεις, αλλά και η περαιτέρω αυτοματοποίηση της διαδικασίας επιλογής των υποθέσεων.

Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, τουλάχιστον το 80% των ελέγχων που θα διενεργηθούν το 2026 θα αφορά φορολογικά έτη της τελευταίας πενταετίας, συμπεριλαμβανομένου και του έτους έκδοσης της απόφασης. Παράλληλα, ποσοστό τουλάχιστον 75% των ελέγχων θα επικεντρώνεται κατά προτεραιότητα στις τρεις πιο πρόσφατες χρήσεις για τις οποίες έχει λήξει η προθεσμία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, περιορίζοντας περαιτέρω την έμφαση σε παλαιότερες υποθέσεις .

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη χρήση αυτοματοποιημένων μοντέλων ανάλυσης κινδύνου. Οι υποθέσεις που θα ελεγχθούν κατά προτεραιότητα θα επιλέγονται μέσω ηλεκτρονικών δεδομένων, αλλά και πληροφοριών από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές της ΑΑΔΕ, χωρίς τα επιμέρους κριτήρια να δημοσιοποιούνται. Οι αξιολογημένες υποθέσεις θα κατατάσσονται ανά ελεγκτική υπηρεσία σε φθίνουσα σειρά μοριοδότησης και θα αναρτώνται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Elenxis, μέσω της εφαρμογής BI Publisher .

Η απόφαση προβλέπει, ωστόσο, περιορισμένο περιθώριο παρέμβασης από τους προϊσταμένους των ελεγκτικών υπηρεσιών. Εφόσον κρίνουν ότι υφίσταται βάσιμος λόγος, μπορούν να αντικαταστήσουν έως το 3% των προτεραιοποιημένων υποθέσεων με άλλες, οι οποίες δεν έχουν ενταχθεί αρχικά στο σύστημα, υπό την προϋπόθεση τεκμηριωμένης αιτιολόγησης και συνεκτίμησης της σοβαρότητας και της δυνατότητας είσπραξης των προσδοκώμενων ποσών.

Παράλληλα, καθορίζεται ευρύ πλαίσιο υποθέσεων που πρέπει να ολοκληρώνονται άμεσα, ανεξαρτήτως προτεραιοποίησης. Σε αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, έλεγχοι κατόπιν εισαγγελικών παραγγελιών, υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος, επιστροφές φόρων, διασταυρωτικοί έλεγχοι ενδοκοινοτικών συναλλαγών, καθώς και έλεγχοι που σχετίζονται με τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη συμμόρφωση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων .

Τέλος, ιδιαίτερη μνεία γίνεται και στις φορολογίες κεφαλαίου, καθώς προβλέπεται ότι θα ελεγχθούν υποχρεωτικά όλες οι υποθέσεις μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών για τις οποίες παραγράφεται το δικαίωμα της φορολογικής διοίκησης στο τέλος του 2026, εφόσον αφορούν ακίνητα εκτός αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού αξίας .