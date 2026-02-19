Το νέο τεκμήριο υπολογίζεται κλιμακωτά με βάση την επιφάνεια και την τιμή ζώνης της περιοχής.

Σημαντικές μειώσεις έως 35% στα τεκμήρια διαβίωσης των κατοικιών προβλέπονται εφέτος, περιορίζοντας τις επιβαρύνσεις για χιλιάδες φορολογούμενους. Το τεκμήριο εφαρμόζεται σε όλες τις κατοικίες, είτε είναι ιδιόκτητες είτε μισθωμένες ή δωρεάν παραχωρούμενες, ενώ η φοιτητική κατοικία δηλώνεται από τους γονείς ως δευτερεύουσα, αυξάνοντας το τεκμαρτό τους εισόδημα.

Το νέο τεκμήριο υπολογίζεται κλιμακωτά με βάση την επιφάνεια και την τιμή ζώνης της περιοχής. Για κύρια κατοικία 80 τ.μ. σε περιοχή με τιμή ζώνης 1.750 ευρώ το τετραγωνικό, η αντικειμενική δαπάνη μειώνεται από 3.200 σε 2.240 ευρώ, ενώ για κατοικία 120 τ.μ. σε ζώνη 3.000 ευρώ περιορίζεται από 8.120 σε 5.252 ευρώ. Διατηρούνται προσαυξήσεις για ακίνητα σε ακριβές περιοχές, με αύξηση 30% για ζώνες από 2.800 έως 4.999 ευρώ και 58% για ζώνες άνω των 5.000 ευρώ, καθώς και προσαύξηση 20% για τις μονοκατοικίες. Αντίθετα, για τις δευτερεύουσες κατοικίες το τεκμήριο μειώνεται κατά 50%.

Οι φορολογούμενοι που άλλαξαν κύρια κατοικία μέσα στο 2025 οφείλουν να δηλώσουν τα νέα στοιχεία στο έντυπο Ε1, ενώ σε περίπτωση πώλησης ακινήτου το ακίνητο πρέπει να διαγραφεί από τη δήλωση. Τυχόν ανακριβή στοιχεία μπορούν να διορθωθούν με νέα καταχώριση, χωρίς να επηρεάζεται η περιουσιακή εικόνα. Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι η διακοπή ηλεκτροδότησης δεν συνεπάγεται κατάργηση του αριθμού παροχής.

Σε περιπτώσεις φιλοξενίας, τα τέκνα που διαμένουν με τους γονείς τους ή όσοι δηλώνονται φιλοξενούμενοι δεν επιβαρύνονται με τεκμήριο κατοικίας, το οποίο βαρύνει εκείνον που παρέχει τη φιλοξενία. Η κατοικία που νοικιάζουν εξαρτώμενα τέκνα για σπουδές μακριά από τον τόπο μόνιμης διαμονής δηλώνεται ως δευτερεύουσα από τον γονέα.

Η δωρεάν παραχώρηση κύριας κατοικίας έως 200 τ.μ. μεταξύ γονέων, παιδιών και παππούδων παραμένει αφορολόγητη, ενώ για επιφάνεια άνω των 200 τ.μ. επιβάλλεται τεκμαρτό εισόδημα 3% μόνο για το υπερβάλλον τμήμα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στις αγορές κατοικιών στο τεκμήριο απόκτησης συνυπολογίζονται το τίμημα και όλα τα σχετικά έξοδα, ενώ για τις κενές κατοικίες δεν υπολογίζεται τεκμήριο διαβίωσης.

Παραδείγματα

Ιδιοκτήτης κύριας κατοικίας 80 τ.μ. σε περιοχή με τιμή ζώνης 1.750 ευρώ βλέπει το τεκμήριο διαβίωσης να μειώνεται από 3.200 σε 2.240 ευρώ, περιορίζοντας αισθητά το τεκμαρτό του εισόδημα.

Οικογένεια που διαμένει σε διαμέρισμα 120 τ.μ. σε περιοχή με τιμή ζώνης 3.000 ευρώ ωφελείται από μείωση 35%, με το τεκμήριο να πέφτει από 8.120 σε 5.252 ευρώ.

Φορολογούμενος με μονοκατοικία 100 τ.μ. σε μεσαία ζώνη εξακολουθεί να επιβαρύνεται με προσαύξηση 20%, αλλά το τελικό τεκμήριο είναι χαμηλότερο σε σχέση με πέρυσι.

Ζευγάρι που διαθέτει δευτερεύουσα εξοχική κατοικία 60 τ.μ. πληρώνει τεκμήριο μειωμένο κατά 50% σε σύγκριση με την κύρια κατοικία.

Γονείς που νοικιάζουν φοιτητική κατοικία για το παιδί τους δηλώνουν το ακίνητο ως δευτερεύουσα κατοικία, με αποτέλεσμα να αυξάνεται το τεκμαρτό εισόδημά τους, αλλά με μειωμένο τεκμήριο.

Φορολογούμενος που άλλαξε κύρια κατοικία μέσα στο 2025 δηλώνει το νέο ακίνητο στο Ε1 και το τεκμήριο υπολογίζεται μόνο για το διάστημα χρήσης της νέας κατοικίας.

Ιδιοκτήτης που πούλησε εξοχική κατοικία μέσα στο 2025 διαγράφει το ακίνητο από τη δήλωση και απαλλάσσεται πλήρως από το σχετικό τεκμήριο.

Νέος εργαζόμενος που φιλοξενείται στο σπίτι των γονιών του δεν επιβαρύνεται με τεκμήριο κατοικίας, το οποίο βαραίνει αποκλειστικά τους γονείς.

Γονέας που παραχωρεί δωρεάν στο παιδί του κύρια κατοικία 150 τ.μ. δεν φορολογείται, καθώς η επιφάνεια είναι κάτω από το όριο των 200 τ.μ.

Ιδιοκτήτης κενής κατοικίας, χωρίς ηλεκτροδότηση και χρήση μέσα στο έτος, δεν επιβαρύνεται με τεκμήριο διαβίωσης για το συγκεκριμένο ακίνητο.