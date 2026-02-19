Με νέα εγκύκλιο της ΑΑΔΕ θεσπίζεται αυστηρότερο καθεστώς συμμόρφωσης.

Σε τροχιά καθολικής εφαρμογής εισέρχεται η ηλεκτρονική τιμολόγηση, σηματοδοτώντας μια από τις σημαντικότερες αλλαγές στο φορολογικό πλαίσιο των επιχειρήσεων.

Με νέα εγκύκλιο της ΑΑΔΕ θεσπίζεται αυστηρότερο καθεστώς συμμόρφωσης, με σαφές χρονοδιάγραμμα, υποχρεώσεις και πρόστιμα που μπορεί να φθάσουν έως και τα 2.500 ευρώ ανά παράβαση, ενώ σε περιπτώσεις υποτροπής οι επιβαρύνσεις πολλαπλασιάζονται.

Από τις 2 Μαρτίου 2026, οι επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω του 1 εκατ. ευρώ υποχρεούνται να εκδίδουν τα τιμολόγιά τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω πιστοποιημένου παρόχου ή της εφαρμογής timologio της ΑΑΔΕ, με μεταβατική περίοδο έως τις αρχές Μαΐου.

Το μέτρο θα επεκταθεί σταδιακά σε όλες τις επιχειρήσεις έως το τέλος του 2026, με στόχο τον δραστικό περιορισμό των πλαστών και εικονικών τιμολογίων, τη διαφάνεια στις συναλλαγές και την ενίσχυση των δημοσίων εσόδων.

Το Dnews.gr παραθέτει ένα χρηστικό οδηγό με τις βασικές ερωτήσεις και απαντήσεις που πρέπει να ξέρουν οι επιχειρήσεις:

1. Τι αλλάζει με το νέο πλαίσιο της ηλεκτρονικής τιμολόγησης;

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση μπαίνει σε υποχρεωτική εφαρμογή με αυστηρούς κανόνες και βαριά πρόστιμα για τους παραβάτες, στοχεύοντας στον περιορισμό των πλαστών και εικονικών τιμολογίων και της φοροδιαφυγής.

2. Ποιες επιχειρήσεις υποχρεούνται πρώτες να εφαρμόσουν το μέτρο;

Από τις 2 Μαρτίου 2026 υποχρεούνται οι επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω του 1 εκατ. ευρώ, με μεταβατική περίοδο προσαρμογής έως τις 3 Μαΐου 2026.

3. Πότε εντάσσονται οι υπόλοιπες επιχειρήσεις;

Για τις επιχειρήσεις με χαμηλότερο τζίρο, η υποχρεωτική εφαρμογή ξεκινά την 1η Οκτωβρίου 2026, με περίοδο προσαρμογής έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

4. Πώς θα εκδίδονται τα τιμολόγια;

Η έκδοση τιμολογίων θα γίνεται αποκλειστικά είτε μέσω πιστοποιημένου παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης είτε μέσω της εφαρμογής timologio της ΑΑΔΕ.

5. Επιτρέπονται χειρόγραφα τιμολόγια ή ERP συστήματα;

Όχι, εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας βίας, όπως διακοπή ρεύματος ή απώλεια σύνδεσης στο Διαδίκτυο. Σε κάθε άλλη περίπτωση θεωρείται μη έκδοση τιμολογίου.

6. Ποια είναι τα βασικά πρόστιμα για παραβάσεις;

Τα πρόστιμα κυμαίνονται από 250 έως 2.500 ευρώ, ανάλογα με το είδος της παράβασης, το λογιστικό σύστημα που τηρεί η επιχείρηση και το αν υπάγεται ή όχι στον ΦΠΑ.

7. Τι ισχύει σε περίπτωση υποτροπής;

Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων παραβάσεων, τα πρόστιμα αυξάνονται σημαντικά και μπορεί να φθάσουν έως το 200% του φόρου που αναλογεί στο μη εκδοθέν ή ανακριβές στοιχείο, με υψηλά ελάχιστα ποσά ανά φορολογικό έλεγχο.

8. Ποιος είναι ο τελικός στόχος του μέτρου;

Έως το τέλος του 2026 η ηλεκτρονική τιμολόγηση να καλύπτει το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας, περιορίζοντας δραστικά τη φοροδιαφυγή και ενισχύοντας τα δημόσια έσοδα.