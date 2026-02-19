Γιατί δεν μπορεί να σταθεί ο ισχυρισμός της Χαριλάου Τρικούπη.

Σε μια ντροπιαστική επιλογή, η οποία προκαλεί την έντονη αντίδραση των κορυφαίων κοινοβουλευτικών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, προχώρησε το ΠΑΣΟΚ, το οποίο επέλεξε και στην Ολομέλεια της Βουλής να ψηφίσει υπέρ της άρσης της ασυλίας του Παύλου Πολάκη, επειδή κατέθεσε ενόρκως στη δίκη για το ΚΕΕΛΠΝΟ!

Το σκεπτικό που ανέπτυξε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Χαριλάου Τρικούπη, Δημήτρης Μάντζος, ότι μόνο η Νέα Δημοκρατία δεν στέλνει στα δικαστήρια υπουργούς και στελέχη της, δεν μπορεί να σταθεί σε καμία λογική.

Είναι προφανές ότι το ΠΑΣΟΚ είναι βαθιά εκτεθειμένο από την πράξη αυτή καθ’ αυτή, ενώ «τορπιλίζει» ξεκάθαρα κάθε προσπάθεια συνεργασίας των προοδευτικών κομμάτων.

Α.Γ.