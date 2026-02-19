Η Ford επενδύει σε προηγμένα συστήματα φωτισμού στα οχήματά της βελτιώνοντας την ορατότητα, την άνεση αλλά και την ασφάλεια κατά την οδήγηση τη νύχτα ή σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού

Παρά το γεγονός ότι οι ημέρες έχουν αρχίσει να μεγαλώνουν αυτή την εποχή του χρόνου, η ανάγκη για καλύτερη ορατότητα πίσω από το τιμόνι τη νύχτα και σε περιβάλλοντα χαμηλού φωτισμού παραμένει αμείωτη. Όπως αποκαλύπτει σχετική έρευνα που διεξήγαγε η Ford, η οδήγηση σε αυτές τις συνθήκες εξακολουθεί να αποτελεί μία σημαντική πρόκληση για χιλιάδες οδηγούς σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτός είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο η Ford συνεχίζει να επενδύει σε καινοτόμα συστήματα φωτισμού, προσφέροντας τις πιο προηγμένες και εύκολες στη χρήση λύσεις στα οχήματά της που βελτιώνουν την ορατότητα, την άνεση και κατ’ επέκταση την ασφάλεια κατά την οδήγηση μετά το ηλιοβασίλεμα.

Οι Matrix LED προβολείς της Ford αποτελούν σήμερα μία από τις πιο προηγμένες τεχνολογίες του είδους στην αυτοκινητοβιομηχανία. Ενσωματώνοντας ένα μεγάλο αριθμό micro-LED φώτων που ελέγχονται ξεχωριστά, οι καινοτόμοι Matrix LED προβολείς της εταιρείας προσφέρουν τη δυνατότητα για μεμονωμένο έλεγχό των επιμέρους μονάδων τους επιτρέποντας τη ρύθμιση της δέσμης φωτός αυτόματα ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στο δρόμο, τον καιρό και την παρουσία άλλων χρηστών. Το αποτέλεσμα; Μέγιστη φωτεινότητα και ασφάλεια σε κλάσματα του δευτερολέπτου.

Μια από τις λειτουργίες των Matrix LED φώτων που διαθέτει σήμερα η Ford είναι η Glare-Free High Beam, η οποία εντοπίζει την παρουσία αντίθετα διερχόμενων οχημάτων. Στην περίπτωση αυτή το σύστημα απενεργοποιεί αυτόματα επιλεγμένα micro-LED, τα οποία διαφορετικά θα τύφλωναν τους οδηγούς. Με αυτόν τον τρόπο, οι οδηγοί μπορούν να χρησιμοποιούν την μεγάλη σκάλα φώτων του αγαπημένου τους Ford πολύ πιο συχνά και με μεγαλύτερη ασφάλεια, χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο τους απέναντι.

Επιπρόσθετα, τα Matrix LED φώτα της Ford περιλαμβάνουν τη λειτουργία Predictive Dynamic Bending Light, ένα σύστημα που λαμβάνει υπόψη δεδομένα από το σύστημα πλοήγησης του οχήματος, τη γωνία του τιμονιού καθώς και πληροφορίες από μια κάμερα που είναι στραμμένη προς τα εμπρός για να ρυθμίζει τη δέσμη των φώτων ώστε να βελτιώνεται η ορατότητα στις στροφές – ακριβώς όπως θα έκανε κάποιος στρέφοντας έναν φακό προς το σημείο στο οποίο κατευθύνεται. Επιπλέον, οι προηγμένοι αυτοί προβολείς διαθέτουν μια λειτουργία φωτισμού η οποία βασίζεται στη σήμανση του δρόμου. Αυτή ανιχνεύει τα σήματα οδικής κυκλοφορίας προσαρμόζοντας στις διασταυρώσεις το μοτίβο της δέσμης για να φωτίζει καλύτερα τους ποδηλάτες και τους πεζούς.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ταυτόχρονα, χάρη στη λειτουργία Bad Weather Light, το μοτίβο φωτισμού των Matrix LED φώτων προσαρμόζεται όταν ενεργοποιούνται οι καθαριστήρες του οχήματος, για μεγαλύτερη σιγουριά και αυτοπεποίθηση σε κακές καιρικές συνθήκες.

Όλες οι παραπάνω τεχνολογίες φωτισμού είναι διαθέσιμες σε μοντέλα της Ford όπως τα Puma, Puma Gen-E, Kuga, Explorer, Capri και Mustang Mach-E, προσφέροντας στους οδηγούς αυτοπεποίθηση και ακόμα πιο υψηλά επίπεδα ασφάλειας σε δύσκολες καιρικές συνθήκες ή σε περιβάλλοντα με χαμηλό φωτισμό.