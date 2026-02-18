Οι αναπληρωτές καθηγητές καλούνται να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Πέμπτη 19 έως και την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου.

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε την πρόσληψη τριών αναπληρωτών εκπαιδευτικών στη Δευτεροβάθμια Γενική Εκπαίδευση, βάσει της υπό στοιχεία 11122/Ε1/29.01.2026 (ΑΔΑ: 9Ζ3546ΝΚΠΔ-4ΧΙ) Ειδικής Προκήρυξης κάλυψης λειτουργικών κενών [άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102), όπως ισχύει], στη θέση εκπαιδευτικών οι οποίοι δεν ανέλαβαν υπηρεσία κατά την ως άνω διαδικασία.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Πέμπτη 19 έως και την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026, απευθείας στη σχολική μονάδα πρόσληψής τους. Εάν τοποθετούνται σε περισσότερες από μία σχολικές μονάδες, η ανάληψη υπηρεσίας λαμβάνει χώρα στη σχολική μονάδα όπου θα παρέχονται οι περισσότερες ώρες διδασκαλίας.

