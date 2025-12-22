Μηνιαία επιδόματα έως 250€ για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και αγροτικούς γιατρούς αποφάσισε να καταβάλλει ο Δήμος Δυτικής Μάνης.

Ο Δήμος Δυτικής Μάνης επιβεβαιώνει για ακόμη μια φορά τη δέσμευσή του στη στήριξη της δημόσιας εκπαίδευσης και της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, λαμβάνοντας ουσιαστικά μέτρα για τη στελέχωση των σχολικών μονάδων και του Κέντρου Υγείας Αγίου Νικολάου.

Με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η χορήγηση επιδόματος έως 250€ μηνιαίως, για διάρκεια έως 12 μήνες, ανάλογα με τη διάρκεια της τοποθέτησης και της πραγματικής παροχής υπηρεσίας στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν με πραγματική παρουσία στον Δήμο Δυτικής Μάνης και τους Αγροτικούς γιατρούς του Κέντρου Υγείας Αγίου Νικολάου και των Περιφερειακών Ιατρείων Καρδαμύλης, Κάμπου και Πλάτσας. Όπως σημειώνεται με αυτή την απόφαση, ο Δήμος αναγνωρίζει έμπρακτα τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν καθημερινά οι εκπαιδευτικοί και οι γιατροί στην τοπική κοινωνία, ενισχύοντας τη συνοχή και την ποιότητα ζωής της περιοχής.

Η ανάρτηση του Δήμου Δυτικής Μάνης

Με ομόφωνη Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμος προχώρησε στη λήψη μιας ουσιαστικής και στοχευμένης πρωτοβουλίας, αναγνωρίζοντας την ανάγκη στελέχωσης των Σχολικών Μονάδων όλων των βαθμίδων της επικράτειάς του, καθώς και του Κέντρου Υγείας Αγίου Νικολάου. Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίστηκε η χορήγηση των επιδομάτων του άρθρου 32 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107 Α/31.07.2017), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 26 του Ν. 4807/2021 (ΦΕΚ 96 Α/11.06.2021), που αφορούν την παροχή κινήτρων σε εργαζομένους Ο.Τ.Α. ορεινών και νησιωτικών περιοχών. Συγκεκριμένα, εγκρίθηκε η χορήγηση μηνιαίου επιδόματος έως διακοσίων πενήντα ευρώ (250€), για χρονικό διάστημα έως δώδεκα (12) μηνών, ανάλογα με τη διάρκεια της τοποθέτησης και της πραγματικής παροχής υπηρεσίας, σε: - κάθε αναπληρωτή εκπαιδευτικό πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετεί με πραγματική υπηρεσία στον Δήμο Δυτικής Μάνης - κάθε αγροτικό ιατρό του Κέντρου Υγείας Αγίου Νικολάου και των Περιφερειακών Ιατρείων Καρδαμύλης, Κάμπου και Πλάτσας Η απόφαση αυτή αποτελεί μια ηχηρή δήλωση ευθύνης και έμπρακτης αναγνώρισης του πολύτιμου έργου που επιτελούν καθημερινά εκπαιδευτικοί και υγειονομικοί λειτουργοί, οι οποίοι επιλέγουν να υπηρετήσουν τη Δυτική Μάνη, ενισχύοντας τη συνοχή, την ποιότητα ζωής και το μέλλον του τόπου .

Ο Δήμος Δυτικής Μάνης αποδεικνύει έμπρακτα, για ακόμη μία φορά, ότι η στήριξη της δημόσιας εκπαίδευσης και της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα και θεμέλιο της τοπικής κοινωνίας. Με ομόφωνη Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμος προχώρησε στη λήψη μιας ουσιαστικής και στοχευμένης πρωτοβουλίας, αναγνωρίζοντας την ανάγκη στελέχωσης των Σχολικών Μονάδων όλων των βαθμίδων της επικράτειάς του, καθώς και του Κέντρου Υγείας Αγίου Νικολάου. Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίστηκε η χορήγηση των επιδομάτων του άρθρου 32 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107 Α/31.07.2017), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 26 του Ν. 4807/2021 (ΦΕΚ 96 Α/11.06.2021), που αφορούν την παροχή κινήτρων σε εργαζομένους Ο.Τ.Α. ορεινών και νησιωτικών περιοχών. Συγκεκριμένα, εγκρίθηκε η χορήγηση μηνιαίου επιδόματος έως διακοσίων πενήντα ευρώ (250€), για χρονικό διάστημα έως δώδεκα (12) μηνών, ανάλογα με τη διάρκεια της τοποθέτησης και της πραγματικής παροχής υπηρεσίας, σε: - κάθε αναπληρωτή εκπαιδευτικό πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετεί με πραγματική υπηρεσία στον Δήμο Δυτικής Μάνης - κάθε αγροτικό ιατρό του Κέντρου Υγείας Αγίου Νικολάου και των Περιφερειακών Ιατρείων Καρδαμύλης, Κάμπου και Πλάτσας

Η απόφαση αυτή αποτελεί μια ηχηρή δήλωση ευθύνης και έμπρακτης αναγνώρισης του πολύτιμου έργου που επιτελούν καθημερινά εκπαιδευτικοί και υγειονομικοί λειτουργοί, οι οποίοι επιλέγουν να υπηρετήσουν τη Δυτική Μάνη, ενισχύοντας τη συνοχή, την ποιότητα ζωής και το μέλλον του τόπου .

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.facebook.com/DimosDytikisManis/posts/pfbid02d2sio6vfXEh2MDA96UP7Fs8EQ9oZkKK6oF7SXDCKyQoF3f4KaxtnK7WeH6R7LN23l}