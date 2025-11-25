Την Πέμπτη το απόγευμα αναμένεται να ολοκληρωθεί η μεγάλη πληρωμή για το επίδομα 250 ευρώ.

Όπως είπε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου το απόγευμα της Πέμπτης αναμένεται να πληρωθούν το επίδομα ΑμεΑ και ανασφάλιστοι υπερήλικες μέσω ΟΠΕΚΑ.

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, ανακοίνωσε ότι το απόγευμα της Πέμπτης 27 Νοεμβρίου θα πιστωθεί το επίδομα 250 ευρώ σε 250.000 άτομα με αναπηρία και 35.000 ανασφάλιστους υπερήλικες, μέσω του ΟΠΕΚΑ. Όπως τόνισε, πρόκειται για μια στοχευμένη παρέμβαση ενίσχυσης των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας, ανθρώπων που συχνά δεν διαθέτουν κανένα άλλο δίχτυ προστασίας.

Χτες πληρώθηκε η πρώτη δόση για το επίδομα 250 ευρώ που αφορούσε πάνω από 1 εκατ. συνταξιούχους. Τα ηλιακά όρια, τα εισοδηματικά όρια αλλά και τα περιουσιακά κριτήρια φαίνεται πως «έκοψαν» δικαιούχους από την χτεσινή πληρωμή.

Η οικονομική ενίσχυση των 250 ευρώ αφορά συνταξιούχους, δικαιούχους αναπηρικών επιδομάτων και ανασφάλιστους υπερήλικες. Δικαιούχοι του επιδόματος 250 ευρώ είναι όσοι πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που έχουν τεθεί από την ΑΑΔΕ. Βασική προϋπόθεση να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους μέχρι τον Δεκέμβριο του 2024.

Το επίδομα θα χορηγείται ετησίως κάθε Νοέμβριο, στη βάση εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων. Φέτος το επίδομα αναμένεται να λάβουν πάνω από 1,4 εκατομμύρια δικαιούχοι, συνταξιούχοι άνω των 65 ετών με ετήσιο εισόδημα έως €14.000 (άγαμοι ή χήροι) ή έως €26.000 (έγγαμοι).