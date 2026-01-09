Το βίντεο που τράβηξε ο πράκτορας, δευτερόλεπτα πριν από τη δολοφονία στη Μινεάπολη.

Στο φως της δημοσιότητας ήρθε βίντεο που κατέγραψε ο πράκτορας της υπηρεσίας Μετανάστευσης των ΗΠΑ (ICE), Τζόναθαν Ρος, δευτερόλεπτα προτού πυροβολήσει και σκοτώσει την 37χρονη Ρενέ Γκουντ, στη Μινεάπολη.

Ο πράκτορας κατέγραφε με το κινητό τηλέφωνό του την ώρα που πλησίασε το αυτοκίνητο της 37χρονης γυναίκας. Στο βίντεο ακούγονται οι τρεις πυροβολισμοί που έριξε, σκοτώνοντας εν ψυχρώ την Γκουντ, στην υπόθεση που προκάλεσε οργή και διαδηλώσεις στις ΗΠΑ.

Το βίντεο ξεκινά με τον Ρος μπροστά από το αυτοκίνητο που οδηγούσε η Γκουντ, η οποία είχε σταματήσει κάθετα στον δρόμο, παρεμποδίζοντας την κυκλοφορία. Ο πράκτορας περπατά γύρω από το αυτοκίνητο και η 37χρονη του μιλά. «Δεν είμαι θυμωμένη μαζί σου», του λέει και εκείνος δεν απαντά και συνεχίζει να τραβά βίντεο με το κινητό του, ενώ περπατά.

Η επιβάτης του αυτοκινήτου, που είχε βγει από το όχημα νωρίτερα, λέει στον Ρος, ενώ εκείνος πηγαίνει στο πίσω μέρος του SUV: «Δεν αλλάζουμε τις πινακίδες μας κάθε πρωί, απλά για να ξέρεις. Θα είναι ίδια η πινακίδα όταν θα έρθεις να μας μιλήσεις αργότερα», ενώ κρατά ψηλά το κινητό της.

«Θες να μας επιτεθείς; Θες να μας επιτεθείς; Λέω να πας για μεσημεριανό, μεγάλε», συμπληρώνει και επιχειρεί να μπει στο αυτοκίνητο, αλλά η πόρτα είναι κλειδωμένη.

Κάποιος άλλος πράκτορας ακούγεται να λέει στην Γκουντ: «Βγες από το γαμ@@@νο αυτοκίνητο». Η 37χρονη κάνει όπισθεν και στη συνέχεια να κινείται προς τα μπροστά, στρίβοντας δεξιά το τιμόνι της, δηλαδή στην αντίθετη πλευρά από το σημείο όπου στεκόταν ο πράκτορας.

Ο Ρος ακούγεται να φωνάζει «όου» και ακολουθούν τρεις γρήγοροι πυροβολισμοί. Στο βίντεο δεν φαίνεται αν το SUV ακούμπησε τον Ρος, καθώς η κάμερα στρέφεται προς τον ουρανό. Αμέσως μετά ακούγεται κάποιος να λέει «γα@@@@νη σκ@@α».

Η αντίδραση του Λευκού Οίκου

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζ. Ντ. Βανς, αναδημοσίευσε το βίντεο στο Χ, υποστηρίζοντας ότι αυτό αποδεικνύει πως ο πράκτορας της ICE κινδύνευσε.

«Παρακολουθείστε το, όσο σκληρό κι αν είναι. Πολλοί έχετε ακούσει ότι αυτός ο αξιωματικός των υπηρεσιών επιβολής του νόμου δεν χτυπήθηκε από αυτοκίνητο, δεν παρενοχλήθηκε και δολοφόνησε μια αθώα γυναίκα. Η πραγματικότητα είναι πως η ζωή του κινδύνευσε και πυροβόλησε σε αυτοάμυνα», έγραψε.

Σε άλλες αναρτήσεις ανέφερε ότι είναι «αηδιαστικά τα ψέματα των ΜΜΕ για αυτό τον αθώο αξιωματικό υπηρεσιών επιβολής του νόμου», ενώ έκανε λόγο για «ξεδιάντροπη προπαγάνδα» από τον Τύπο σε βάρος του πράκτορα της ICE.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκο, Καρολάιν Λέβιτ, επίσης δημοσίευσε το βίντεο και κατηγόρησε τα ΜΜΕ ότι συκοφάντησαν τον πράκτορα της ICE που «υπερασπίστηκε σωστά τον εαυτό του από το να τον πατήσουν οργανωμένοι αριστεροί διαδηλωτές που εμπόδιζαν μια εν εξελίξει επιχείρηση επιβολής του νόμου.

Ακόμα, ανέφερε ότι ο λόγος που βρίσκεται σε «ιστορικά χαμηλό» η εμπιστοσύνη στα ΜΜΕ είναι πως «εσκεμμένα λένε ψέματα» στον κόσμο για να «προωθήσουν το αφήγημα» των Δημοκρατικών. «Αυτό ακριβώς έκαναν στην υπόθεση της Μινεσότα», πρόσθεσε.

