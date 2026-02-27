Ο 16χρονος κατηγορείται για τη δολοφονία του 17χρονου και τον τραυματισμό του 19χρονου στο Λουτράκι.

Στη σύλληψη ενός 16χρονου ημεδαπού προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ στο Λουτράκι Κορινθίας, ρίχνοντας φως στην υπόθεση δολοφονίας ενός 17χρονου και στον τραυματισμό ενός 19χρονου.

Στελέχη του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Λουτρακίου πέρασαν χειροπέδες στον φερόμενο δράστη το απόγευμα της Παρασκευής 27/2. Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία, για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας, απόπειρας ανθρωποκτονίας και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Το χρονικό της υπόθεσης

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, ο 16χρονος μαζί με 4 ακόμα άτομα συναντήθηκαν κοντά στην περιφερειακή οδό Λουτρακίου προκειμένου να επιλύσουν τις διαφορές τους.

Η κατάσταση ξέφυγε με αποτέλεσμα να υπάρξει έντονος διαπληκτισμός, με τον κατηγορούμενο να κάνει χρήση μαχαιριού σε έναν 19χρονο και τον 17χρονο φίλο του. Ο 19χρονος τραυματίστηκε στον θώρακα, ενώ ο 17χρονος κατέληξε αφού δέχθηκε χτύπημα στην καρδιά. Στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

Ο 19χρονος τραυματίας διακομίστηκε άμεσα σε νοσοκομείο, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται, ενώ για τον θανόντα διατάχθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης συνελήφθη και μια 57χρονη αλλοδαπή, μητέρα του ανήλικου φερόμενου ως δράστη, με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Ο ανήλικος που συνελήφθη αναμένεται να οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, ενώ η προανάκριση και η αστυνομική έρευνα βρίσκονται σε εξέλιξη από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου.