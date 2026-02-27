Πλέον οι Αρχές αναζητούν αυτό το άτομο ως ύποπτο για τη δολοφονία του 17χρονου και τον τραυματισμό του 19χρονου.

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την αιματηρή συμπλοκή στο Λουτράκι που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 17χρονου και τον σοβαρό τραυματισμό 19χρονου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 19χρονος τραυματίας που νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Σωτηρία» φέρεται να κατονόμασε στις Αρχές το τρίτο πρόσωπο που εμπλέκεται στο περιστατικό. Όπως φέρεται να υποστήριξε, ο ίδιος και ο 17χρονος φίλος του συναντήθηκαν με το συγκεκριμένο άτομο σε άλσος της περιοχής και, ύστερα από έντονο διαπληκτισμό, ακολούθησε επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο.

Οι αστυνομικές Αρχές έχουν θέσει στο στόχαστρο των ερευνών το πρόσωπο που κατονομάστηκε και το αναζητούν ως βασικό ύποπτο για τη θανατηφόρα επίθεση και τον τραυματισμό του 19χρονου. Νωρίτερα, είχε προσαχθεί στην Ασφάλεια Κορίνθου φίλος του 19χρονου, ο οποίος φέρεται να ήταν παρών στη συμπλοκή και να τον μετέφερε τραυματισμένο στο Κέντρο Υγείας Λουτρακίου, πριν διακομιστεί στο «Σωτηρία».

Οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση επιχειρούν, μέσω καταθέσεων και συλλογής στοιχείων, να ανασυνθέσουν το παζλ των γεγονότων και να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη το βράδυ της επίθεσης, καθώς και ποιος ή ποιοι εμπλέκονται.

Το χρονικό της συμπλοκής

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής περίπου στη 1:30 τα ξημερώματα ο 19χρονος μετέβη μόνος του στο Κέντρο Υγείας Λουτρακίου, φέροντας τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στην αριστερή ωμοπλάτη, στον θώρακα, στην κοιλιακή χώρα και στον μηρό. Στη συνέχεια διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Κορίνθου και ακολούθως στο Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Σωτηρία», όπου νοσηλεύεται μέχρι και αυτή την ώρα.

Αρχικά, ο 19χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι τραυματίστηκε σε τροχαίο ατύχημα, ωστόσο η εκδοχή αυτή δεν έπεισε τους αστυνομικούς, καθώς τα τραύματα κρίθηκαν συμβατά με χρήση αιχμηρού αντικειμένου. Λίγες ώρες αργότερα, λίγο μετά τις 08:00 το πρωί, ο 17χρονος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Κορίνθου από τον αδελφό του, φέροντας τραύμα από μαχαίρι στο αριστερό μέρος του θώρακα, στο ύψος της καρδιάς. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αδελφός του φέρεται να τον εντόπισε νωρίτερα μέσα στο δωμάτιό του, σοβαρά τραυματισμένο. Ο 19χρονος παραμένει νοσηλευόμενος σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Σε δηλώσεις του στο korinthostv.gr o ιατρός, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Κορινθίας και Αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου Χρυσοβαλάντης Μέλλος περιέγραψε ότι ο 19χρονος, η ζωή του οποίου πλέον δεν διατρέχει κίνδυνο, προσήλθε πρώτος, στο Κέντρο Υγείας Λουτρακίου και έφερε τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στην θωρακική και κοιλιακή χώρα, ενώ κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του σε νοσοκομείο της Αττικής. Ο 17χρονος μεταφέρθηκε νεκρός στο νοσοκομείο Κορίνθου περίπου στις 6 το πρωί της Παρασκευής 27/02. Όπως δηλώνει ο κ Μέλλος, ο νεαρός είχε υποκύψει στα τραύματά του στον θώρακα, κάποιες ώρες πριν την διακομιδή του στο νοσοκομείο.

