Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τον θάνατο του 50χρονου στη Λέρο. Δράστης του φονικού είναι ο 18χρονος γιος του.

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την υπόθεση δολοφονίας ενός 50χρονου από τον 18χρονο γιο του στη Λέρο.

Όπως αποκαλύπτεται, ο 18χρονος είχε πέσει θύμα κακοποίησης από τον πατέρα του τον Αύγουστο του 2022, όταν ο 50χρονος του πέταξε ένα κοπίδι, ενώ λίγη ώρα αργότερα ο πατέρας μπήκε στο σπίτι και άρπαξε τον ανήλικο γιο του χτυπώντας τον με γροθιές στο μπράτσο, απαιτώντας από τον ίδιο να τον βοηθήσει στη δουλειά, το συνεργείο που διατηρούσε στη Λέρο. Τότε, ο 50χρονος είχε συλληφθεί στο πλαίσιο του αυτοφώρου και λίγες ώρες αργότερα αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα. Η μητέρα του 18χρονου ανέφερε πως ο πατέρας φερόταν άγρια στον γιο του και είχαν συχνούς καυγάδες.

Ο τύπος της δολοφονίας

{https://www.youtube.com/watch?v=Xtg9xeemZnc}

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για τη δολοφονία του 50χρονου

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μετά την ομολογία του 18χρονου, η ΕΛ.ΑΣ. εξέδωσε ανακοίνωση για τη δολοφονία:

Συνελήφθη χθες (Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026) στη Λέρο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Λέρου, με τη συνδρομή αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Καλυμνίων, ανήλικος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε ποινική δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για ανθρωποκτονία.

Ειδικότερα, χθες το απόγευμα, ο ανήλικος, μετά από διαπληκτισμό με συγγενικό του πρόσωπο, ηλικίας 50 ετών, ενώ βρίσκονταν στον χώρο εργασίας του τελευταίου, φέρεται να έριψε αντικείμενο, το οποίο τραυμάτισε τον 50χρονο στο κεφάλι, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Πώς έγινε το φονικό

Ο τσακωμός τους χθες ξέφυγε από κάθε όριο, όταν η διαμάχη πατέρα και γιου πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Ξαφνικά, όπως ομολόγησε ο 18χρονος, άρπαξε ένα βαρύ αντικείμενο και χτύπησε τουλάχιστον μια φορά στο κεφάλι τον πατέρα του. Ο άνδρας σωριάστηκε στο έδαφος και ο θάνατος του ήταν ακαριαίος. Καθ’ όλη την διάρκεια της νύχτας, οι αστυνομικοί της Λέρου ανέκριναν τον 18χρονο, ο οποίος ομολόγησε με κάθε λεπτομέρεια πως έγινε το φονικό.

Ο νεαρός αναμένεται σήμερα να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα με την κατηγορία της Ανθρωποκτονίας. Η σορός του επιχειρηματία θα μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία για εξέταση, ενώ οι αστυνομικοί συγκέντρωσαν από τον τόπο της φονικής συμπλοκής όλα εκείνα τα στοιχεία που θα συμπεριλάβουν στη δικογραφία που σχηματίζουν σε βάρος του 18χρονου.

«Μάζευε, μάζευε και ξέσπασε»

Μιλώντας οικογενειακό φίλος του 18χρονου σε εκπομπή του Star ανέφερε πως το παιδί «μάζευε, μάζευε και ξέσπασε. Κάθε μέρα κάτι γινόταν. Ο πατέρας έβριζε το παιδί, το παιδί πετούσε πράγματα στο παιδί. Ο πατέρας πιο παλιά είχε χτυπήσει το παιδί με κατσαβίδι. Συνέχεια υπήρχαν προβλήματα. Η κατάσταση ήταν γνωστή στο νησί».

«Ο πατέρας είχε ένα αδερφό στην Αθήνα που ήταν μπλεγμένος. Φοβόμασταν εμείς εδώ στο νησί. Μάθημε από τις ειδήσεις ότι σκότωσαν τον αδερφό του πατέρα» ανέφερε ο οικογενειακός φίλος. Κατέληξε λέγοντας πως ο μικρός του έλεγε πως τα κάνει αυτά από αντίδραση και ότι ήταν ευγενικό παιδί.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgpp3s0an6uh?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η ανακοίνωση του Χαμόγελου του Παιδιού

Μια ανείπωτη τραγωδία συγκλονίζει τη Λέρο και ολόκληρη τη χώρα, αναδεικνύοντας με τον πιο βάναυσο τρόπο τις παθογένειες ενός συστήματος που απέτυχε παταγωδώς να προστατεύσει δύο ανθρώπινες ζωές.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» 26 Αυγούστου 2021 έλαβε στην Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή SOS1056 αναφορά για την οικογένεια, η οποία εστάλη άμεσα στην αρμόδια Εισαγγελία.

Βάσει της αναφοράς 12χρονος υφίστατο συστηματική, καθημερινή κακοποίηση από τον πατέρα του, ενώ αναφέρθηκε και περιστατικό όπου ο πατέρας εθεάθη να πετά ένα σφυρί προς το μέρος του παιδιού.

Η οικογένεια είχε δύο ακόμα μικρότερα παιδιά.

Πέντε χρόνια μετά, γινόμαστε όλοι κοινωνοί αυτού του φρικτού εγκλήματος, που θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί αν οι αρμόδιες Αρχές είχαν προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες.

Σήμερα, θρηνούμε έναν νεκρό. Αλλά δίπλα του, θρηνούμε και μια ακόμα χαμένη ψυχή: ενός 18χρονου παιδιού, που από θύμα κακοποίησης, οδηγήθηκε στο να γίνει θύτης, κουβαλώντας για πάντα το βάρος ότι σκότωσε τον πατέρα του. Πίσω του, αφήνει δύο ακόμα ανήλικα αδέρφια, ηλικίας σήμερα περίπου 10 και 7 ετών, που μένουν ορφανά, αν όχι από γονείς, σίγουρα από μια φυσιολογική ζωή.

Η υπόθεση της Λέρου δεν είναι απλώς ένα ακόμα έγκλημα. Είναι μια τραγική υπενθύμιση της αποτυχίας μας. Είναι η απόδειξη ότι όταν οι κραυγές για βοήθεια πνίγονται στη γραφειοκρατία, το αποτέλεσμα είναι πάντα τραγικό.

Σήμερα, η κοινωνία οφείλει να κάνει μια βαθιά αυτοκριτική. Να αναρωτηθεί πώς είναι δυνατόν ένα παιδί να φτάσει στο σημείο να σκοτώνει τον γονιό του, ενώ οι αρχές γνώριζαν εδώ και χρόνια την εκρηκτική κατάσταση.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» θα είναι δίπλα στην οικογένεια και τα παιδιά, στηρίζοντάς τα ώστε να ξεπεράσουν την ανείπωτη αυτή τραγωδία.