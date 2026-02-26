Κάθε χρόνο οι ιδιοκτήτες οχημάτων θα πρέπει να επισκέπτονται ιδιωτικά ΚΤΕΟ προκειμένου να εκδώσουν κάρτα καυσαερίων.

Για κάρτα καυσαερίων θα απαιτείται κάθε χρόνο επίσκεψη στο ΚΤΕΟ καθώς με το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών, παύει η δυνατότητα έκδοσή της από τα κατά τόπους συνεργία. Στο νομοσχέδιο που βρισκόταν σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 19 Φεβρουαρίου, στο άρθρο 7 του νομοσχεδίου, με τίτλο «Χορήγηση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων - Αντικατάσταση παρ. 4 άρθρου 3 ν. 2052/1992», αναφέρει:

Η παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2052/1992 (Α’ 94), περί καθιέρωσης ειδικού ελέγχου καυσαερίων κυκλοφορούντων οχημάτων, αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Η Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.) χορηγείται σε κάθε όχημα, εφόσον αυτό ανταποκρίνεται στα κριτήρια ελέγχου, όπως αυτά καθορίζονται με την απόφαση της παρ. 2 από τα δημόσια και ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.) της χώρας.

Για τον ειδικό έλεγχο καυσαερίων που πραγματοποιείται σε δημόσια Κ.Τ.Ε.Ο., καταβάλλεται το τέλος διενέργειας ειδικού ελέγχου μετά από αίτηση του κατόχου του, το οποίο ισούται με το ένα τέταρτο (1/4) του τέλους διενέργειας αρχικού περιοδικού τεχνικού ελέγχου ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος, όπως αυτό καθορίζεται στην κοινή υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 3446/2006 (Α΄ 49).».

Έτσι, από τη στιγμή που το νομοσχέδιο ψηφιστεί από τη Βουλή και καταστεί νόμος του κράτους, καταργείται η δυνατότητα έκδοσης ΚΕΚ από «τα ειδικώς εξουσιοδοτημένα, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, συνεργεία επισκευής οχημάτων που υπάγονται στον ν. 1575/1985 (Α΄ 207)», όπως ισχύει μέχρι τώρα.

Αλλαγές στον τεχνικό έλεγχο των diesel

Επιπλέον, στο άρθρο 3 του νομοσχεδίου, με τίτλο «Διενέργεια ελέγχου μικροσωματιδίων σε πετρελαιοκίνητα οχήματα κατηγοριών Euro 5, Euro 6, Euro V και Euro VI με έδρα την Περιφέρεια Αττικής ή την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης», προστίθεται στον τεχνικό έλεγχο των diesel οχημάτων και έλεγχος των εκπεμπόμενων μικροσωματιδίων, με ανώτατο επιτρεπόμενο όριο το ένα εκατομμύριο (1.000.000) μικροσωματίδια ανά κυβικό εκατοστό (cm3).

Αναλυτικά το άρθρο 3 αναφέρει:

1. Κατά τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο που διενεργείται από δημόσια και ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.), κατά τον έλεγχο που διενεργείται για την έκδοση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων και κατά τον οδικό έλεγχο από τις κινητές μονάδες ελέγχου πεδίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών του π.δ. 363/1995 (Α’ 193) και τα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου του άρθρου 1 του ν. 3446/2006 (Α’ 49), σε πετρελαιοκίνητα οχήματα (diesel) με αναγραφόμενη στην άδεια κυκλοφορίας τους έδρα στην Περιφέρεια Αττικής ή την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, πέραν της μέτρησης του συντελεστή θολερότητας «Κ» των εκπεμπόμενων καυσαερίων, διενεργείται επιπλέον και έλεγχος των εκπεμπόμενων μικροσωματιδίων, με ανώτατο επιτρεπόμενο όριο το ένα εκατομμύριο (1.000.000) μικροσωματίδια ανά κυβικό εκατοστό (cm3).