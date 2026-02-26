Είχε τρία επαγγελματικά δείπνα με τον Έπσταϊν και είχε επικοινωνήσει μαζί του μέσω email και SMS.

Παραιτήθηκε σήμερα Πέμπτη ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, Μπόργκε Μπρέντε, λίγες εβδομάδες αφότου το φόρουμ ξεκίνησε ανεξάρτητη έρευνα σχετικά με τη σχέση του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν.

Ο Μπρέντε, ο οποίος ανέλαβε πρόεδρος του WEF το 2017, ανακοίνωσε την απόφασή του μετά τις αποκαλύψεις του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, σύμφωνα με τις οποίες ο Νορβηγός είχε τρία επαγγελματικά δείπνα με τον Έπσταϊν και είχε επικοινωνήσει μαζί του μέσω email και SMS.

«Μετά από προσεκτική σκέψη, αποφάσισα να παραιτηθώ από τη θέση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ. Η θητεία μου εδώ, που διήρκεσε 8,5 χρόνια, υπήρξε πολύ ικανοποιητική», ανέφερε.

«Είμαι ευγνώμων για την απίστευτη συνεργασία με τους συναδέλφους, τους εταίρους και τα μέλη μας και πιστεύω ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή το Φόρουμ να συνεχίσει το σημαντικό του έργο χωρίς περισπασμούς», πρόσθεσε ο Μπρέντε, πρώην υπουργός Εξωτερικών της Νορβηγίας. Στη δήλωσή του δεν έκανε καμία αναφορά στον Έπσταϊν.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, οι Αντρέ Χόφμαν και Λάρι Φινκ, συμπρόεδροι του Φόρουμ με έδρα τη Γενεύη που διοργανώνει την ετήσια σύνοδο του Νταβός, ανέφεραν ότι ολοκληρώθηκε η ανεξάρτητη έρευνα που διεξήχθη από εξωτερικούς νομικούς συμβούλους σχετικά με τους δεσμούς του Μπρέντε με τον Έπσταϊν.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, δεν προέκυψαν επιπλέον ανησυχίες πέραν όσων είχαν ήδη γνωστοποιηθεί.

Οι συμπρόεδροι γνωστοποίησαν ότι ο Άλοϊς Τσβίνγκι θα αναλάβει καθήκοντα προσωρινού προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου και πως το Διοικητικό Συμβούλιο του Φόρουμ θα επιβλέψει τη διαδικασία μετάβασης της ηγεσίας, μέχρι την επιλογή μόνιμου διαδόχου.

