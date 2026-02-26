Ποιος δείκτης είναι τελικά πιο αξιόπιστος για την παχυσαρκία;

Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι η παχυσαρκία ορίζεται κυρίως από το σωματικό βάρος ή τον δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ). Αλλά ένας νέος, ευρέως αποδεκτός ορισμός υποδηλώνει ότι το πού μεταφέρεται το λίπος - ειδικά γύρω από τη μέση - μπορεί να έχει εξίσου σημασία με τον αριθμό στη ζυγαριά.

Σύμφωνα με αυτόν τον προτεινόμενο ορισμό, περίπου το 75% των ενηλίκων στις ΗΠΑ θα πληρούσαν τα κριτήρια για παχυσαρκία, σε σύγκριση με το 40% που βασίζεται μόνο στον ΔΜΣ. Ενώ αυτός ο αριθμός μπορεί να είναι μεγάλος, οι ειδικοί τονίζουν ότι ο στόχος είναι η καλύτερη αναγνώριση των κινδύνων για την υγεία και με μεγαλύτερη ακρίβεια.

Παράγοντες όπως η μεγάλη μέση σχετίζονται πραγματικά με αυξημένο κίνδυνο για κακές επιπτώσεις στην υγεία. Είναι γνωστό οτι η παχυσαρκία έχει άμεσο αρνητικό αντίκτυπο σχεδόν σε κάθε σύστημα οργάνων του σώματος, ιδιαίτερα στο καρδιαγγειακό σύστημα.

Γιατί επαναπροσδιορίζεται η παχυσαρκία;

Για δεκαετίες, ο ΔΜΣ - ένας υπολογισμός που βασίζεται στο ύψος και το βάρος - ήταν ο τυπικός τρόπος για να οριστεί η παχυσαρκία. Ένας ΔΜΣ 30 ή υψηλότερος, έχει προηγουμένως ταξινομηθεί ως παχυσαρκία για τους περισσότερους ενήλικες, ενώ ένας ΔΜΣ 40 ή υψηλότερος από μόνος του θεωρείται επαρκής για τη διάγνωση της παχυσαρκίας βάσει του νέου πλαισίου. Για τα άτομα στην Ασία, το συνιστώμενο όριο είναι χαμηλότερο.

Ωστόσο, ο ΔΜΣ έχει σημαντικούς περιορισμούς. Δεν λαμβάνει υπόψη το πόσο σωματικό λίπος έχει ένα άτομο - ή πού βρίσκεται αυτό το λίπος. Ως αποτέλεσμα, μπορεί να παραβλέψει άτομα που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο για την υγεία, ενώ να χαρακτηρίσει εσφαλμένα άλλα που είναι μεταβολικά υγιείς.

Για να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα, μια διεθνής ομάδα εμπειρογνωμόνων πρότεινε έναν νέο ορισμό τον Ιανουάριο του 2025, ο οποίος δημοσιεύθηκε στο The Lancet και εγκρίθηκε από περισσότερους από 75 ιατρικούς οργανισμούς.

Το ενημερωμένο πλαίσιο συνδυάζει τον ΔΜΣ με τρία άλλα κλινικά μέτρα, όπως:

Περιφέρεια μέσης

Αναλογία μέσης προς ισχία και μέσης προς ύψος

Παθήσεις που σχετίζονται με το βάρος, όπως υψηλή αρτηριακή πίεση, αυξημένο σάκχαρο στο αίμα ή μη φυσιολογικά επίπεδα χοληστερόλης

Ποιοι είναι οι δύο τύποι παχυσαρκίας στον νέο ορισμό;

Η έκθεση διακρίνει μεταξύ δύο κατηγοριών - κλινικής παχυσαρκίας και προκλινικής παχυσαρκίας.

Κλινική παχυσαρκία: Υπερβολικό σωματικό λίπος—συχνά συγκεντρωμένο στην κοιλιά—που οδηγεί σε δυσλειτουργία οργάνων, λειτουργική βλάβη ή σημαντικούς περιορισμούς στην καθημερινή ζωή. Ο ορισμός περιλαμβάνει συγκεκριμένους κλινικούς δείκτες, όπως διαβήτη, υψηλή αρτηριακή πίεση ή αποφρακτική υπνική άπνοια.

Προκλινική παχυσαρκία: Υπερβολικό σωματικό λίπος που δεν προκαλεί ακόμη συμπτώματα ή σωματική βλάβη, αλλά θέτει ένα άτομο σε αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης ασθενειών που σχετίζονται με την παχυσαρκία στο μέλλον.

Ο Δρ. Φαριντί σημειώνει ότι η ύπαρξη ενός σαφούς ορισμού έχει σημασία επειδή τα όρια παχυσαρκίας επηρεάζουν την ασφαλιστική κάλυψη, την πρόσβαση σε φάρμακα και την επιλεξιμότητα για συγκεκριμένες θεραπείες.

Χρησιμοποιείται ήδη αυτός ο νέος ορισμός της παχυσαρκίας στις κλινικές;

Οι κλινικοί γιατροί δεν χρησιμοποιούν συστηματικά αυτόν τον νέο ορισμό της παχυσαρκίας—ακόμα. Απαιτείται περισσότερη έρευνα πριν ο ορισμός γίνει τυπική κλινική πρακτική, ιδίως για να κατανοηθεί πώς πρέπει να εφαρμόζεται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Για παράδειγμα, οι ηλικιωμένοι ενήλικες τείνουν να έχουν περισσότερο βάρος γύρω από τη μέση από τους νεότερους ενήλικες.

Στη μελέτη με επικεφαλής το Yale, η παχυσαρκία ήταν συχνή σε όλες τις ηλικίες, αλλά περισσότερο από το 90% των ενηλίκων άνω των 50 ετών πληρούσαν τα κριτήρια βάσει του νέου ορισμού.

Γιατί είναι τόσο σημαντικό το μέγεθος της μέσης;

Το πρόβλημα υγείας είναι το κοιλιακό λίπος, το οποίο προκαλεί τη διεύρυνση της μέσης. Μια περιφέρεια μέσης μεγαλύτερη από 34,6 ίντσες για τις γυναίκες και 40 ίντσες για τους άνδρες σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο καρδιομεταβολικών παθήσεων.

Αυτός ο τύπος λίπους - που ονομάζεται σπλαχνικός λιπώδης ιστός - συσσωρεύεται βαθιά στην κοιλιά και περιβάλλει όργανα όπως το ήπαρ, το πάγκρεας και τα νεφρά. Σε αντίθεση με το λίπος που αποθηκεύεται ακριβώς κάτω από το δέρμα, το σπλαχνικό λίπος είναι μεταβολικά ενεργό και φλεγμονώδες.

Ο ΔΜΣ δεν αντιμετωπίζει τίποτα από αυτά—δεν αντιμετωπίζει πόσο λιπώδη ιστό έχει ένα άτομο ή, το σημαντικότερο, πού βρίσκεται αυτό το λίπος», λέει ο Δρ. Φαριντί. Αυτός ο επιπλέον λιπώδης ιστός στην κοιλιά δεν είναι καλοήθης—μπορεί όμως να συμβάλει άμεσα σε ασθένειες».

Η παχυσαρκία συνδέεται με περισσότερες από 200 παθήσεις, όπως καρδιακές παθήσεις, διαβήτη, υψηλή αρτηριακή πίεση, λιπώδη νόσο του ήπατος, υπνική άπνοια, οστεοαρθρίτιδα και ορισμένους καρκίνους.

Τα όρια περιφέρειας μέσης ποικίλλουν ανάλογα με τον πληθυσμό. Για παράδειγμα, τα συνιστώμενα όρια είναι χαμηλότερα για τους Ασιάτες ενήλικες—31,5 ίντσες για τις γυναίκες και 35,4 ίντσες για τους άνδρες—επειδή ο διαβήτης και οι σχετικές παθήσεις τείνουν να αναπτύσσονται σε χαμηλότερο σωματικό βάρος.

Θεωρούνται πραγματικά τόσοι πολλοί Αμερικανοί παχύσαρκοι;

Ναι, το 75,2% των ανθρώπων στις ΗΠΑ εκτιμάται ότι πληρούν τα κριτήρια για παχυσαρκία, σύμφωνα με τη μελέτη.

Συγκριτικά, μόνο το 40% των Αμερικανών θεωρούνται παχύσαρκοι μόνο με βάση τον ΔΜΣ.

Οι ερευνητές βάσισαν τα ευρήματά τους σε εθνικά αντιπροσωπευτικά δεδομένα από πάνω από 14.000 άτομα, τα δεδομένα των οποίων αντλήθηκαν από την Εθνική Έρευνα Εξέτασης Υγείας και Διατροφής (NHANES), μια συνεχιζόμενη εθνική έρευνα που διεξάγεται από το CDC και μετρά την υγεία και τη διατροφή ενηλίκων και παιδιών στις ΗΠΑ.

Πολλοί άνθρωποι που ταξινομούνται ως «φυσιολογικό βάρος» ή «υπέρβαροι» μόνο με βάση τον ΔΜΣ πληρούσαν τα κριτήρια για παχυσαρκία λόγω των μετρήσεων της περιφέρειας μέσης.

Οι άνθρωποι μπορεί να εξακολουθούν να διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο για δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία από τον υπερβολικό λιπώδη ιστό - ακόμη και αν ο ΔΜΣ τους δεν είναι στο εύρος της παχυσαρκίας.

Τι σημαίνει αυτό για τη διαχείριση του βάρους και της υγείας;

Οι συστάσεις δεν σημαίνουν ότι όλοι χρειάζονται ιατρική περίθαλψη - αλλά δίνουν έμφαση στην ευαισθητοποίηση.

Βασικές μετρήσεις υγείας που πρέπει να γνωρίζετε

Αρτηριακή πίεση

Σάκχαρο αίματος

Χοληστερόλη αίματος

Σωματικό βάρος και ΔΜΣ

Περιφέρεια μέσης

Μπορείτε να μετρήσετε τη μέση σας στο σπίτι τοποθετώντας μια μεζούρα στη μέση μεταξύ του κάτω πλευρού και του ισχίου σας. Εκπνεύστε κανονικά πριν από τη μέτρηση.

Οι αλλαγές στον τρόπο ζωής παραμένουν θεμελιώδεις. Η τακτική σωματική δραστηριότητα βοηθά στην πρόληψη της αύξησης βάρους, ενώ η πρόσληψη θερμίδων παίζει μεγαλύτερο ρόλο στην απώλεια βάρους. Μικρές, βιώσιμες αλλαγές - όπως η μείωση των ποτών που περιέχουν ζάχαρη ή η αύξηση των τροφών πλούσιων σε φυτικές ίνες - μπορούν να κάνουν σημαντική διαφορά με την πάροδο του χρόνου.

Για ορισμένα άτομα, ιδιαίτερα για εκείνους με σημαντικά προβλήματα υγείας που σχετίζονται με το βάρος, τα φάρμακα ή άλλες θεραπείες μπορεί να είναι κατάλληλα και θα πρέπει να συζητηθούν με έναν κλινικό ιατρό.

Πότε είναι ιδιαίτερα σημαντικό να δίνουμε προσοχή στην αύξηση βάρους;

Η αύξηση βάρους συχνά συμβαίνει σταδιακά, ιδιαίτερα κατά τη νεαρή και μέση ενήλικη ζωή. Είναι πραγματικά σημαντικό για τους περισσότερους νέους και μεσήλικες να βεβαιώνονται ότι δεν θα αποκτήσουν υπερβολικό κοιλιακό λίπος με την πάροδο του χρόνο. Πολλοί άνθρωποι παίρνουν υπερβολικό βάρος μεταξύ 18 και 40 ή 50 ετών.

Για ενήλικες με οριακή ή αυξημένη περιφέρεια μέσης, η παρακολούθηση του βάρους και του μεγέθους της μέσης μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε περιόδους στρες και προβλημάτων ψυχικής υγείας.

Εάν κάποιος έχει υπερβολικό σωματικό βάρος, η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αποτρέψει ασθένειες και να βελτιώσει τη μακροπρόθεσμη υγεία.