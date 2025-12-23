Δωρεάν φάραμακα για την αντιμετώπιση και την πρόληψη της παχυσαρκίας αλλά και συμβουλευτική, σε πολίτες που τα χρειάζονται, από το υπουργείο Υγείας.

Από σήμερα ξεκινάει η αποστολή sms από το υπουργείο Υγείας σε 30.000 δικαιούχους για το πρόγραμμα που αφορά την πρόληψη και αντιμετώπιση της παχυσαρκίας.

Στους 13.000 θα αποσταλούν σήμερα και αύριο τα μηνύματα ενώ οι υπόλοιποι 17.000 δικαιούχοι θα ενημερωθούν την Κυριακή και τη Δευτέρα.

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, ανακοίνωσε στο ΕΡΤnews ότι το πρόγραμμα απευθύνεται σε ενήλικες με δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ) πάνω από 37% και 40%. Οι δικαιούχοι θα λάβουν SMS με ηλεκτρονικό παραπεμπτικό για να επισκεφτούν γιατρό – ενδοκρινολόγο ή παθολόγο – σε δημόσιες δομές.

Η κ. Αγαπηδάκη υπογράμμισε ότι οι ωφελούμενοι μπορούν να λάβουν δωρεάν φάρμακα και εξατομικευμένη συμβουλευτική για τη μείωση βάρους και τη βελτίωση της συνολικής υγείας τους.

Μέχρι σήμερα, 3.000.000 πολίτες έχουν εξεταστεί δωρεάν για καρδιαγγειακά νοσήματα, από τους οποίους 30.000 βρέθηκαν με ΔΜΣ πάνω από 37% και 40%.

«Μιλάμε για ανθρώπους που μπορεί να αντιμετωπίζουν προβλήματα όπως καρδιαγγειακά νοσήματα ή υπνική άπνοια λόγω παχυσαρκίας», ανέφερε η υπουργός, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες που παρέχει τα φάρμακα για την παχυσαρκία δωρεάν, κάτι που χαρακτηρίζεται «game changer».