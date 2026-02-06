Σε περίπτωση που υπάρει παράθυρο για αναδρομικότητα τότε οι τράπεζες και οι servicers θα κληθούν να επιστρέψουν χρήματα στους δανειολήπτες. Μάλιστα η συγκεκριμένη απόφαση ενδέχεται να προκαλεί γενικότερες αλλαγές, για παράδειγμα για όσους ενταχθεί στον εξωδικαστικό μηχανισμό.

Μεγάλες διαφορές στα ποσά των δόσεων επιφέρει η απόφαση του Αρείου Πάγου για τον τρόπο υπολογισμού των δόσεων «κόκκινων δανείων», των οποίων η εξυπηρέτηση είχε υπαχθεί στις προβλέψεις του νόμου Κατσέλη. Ερωτηματικό, έως ότου καθαρογραφεί η απόφαση, παραμένει η αναδρομικότητα της απόφασης. Σε περίπτωση που υπάρει παράθυρο για αναδρομικότητα τότε οι τράπεζες και οι servicers θα κληθούν να επιστρέψουν χρήματα στους δανειολήπτες. Μάλιστα η συγκεκριμένη απόφαση ενδέχεται να προκαλεί γενικότερες αλλαγές, για παράδειγμα για όσους ενταχθεί στον εξωδικαστικό μηχανισμό.

Έστω ότι σε δανειολήπτη είχε επιδικαστεί να πληρώνει 500 ευρώ συν τους τόκους. Με τον παλαιό τρόπο υπολογισμού, η μηνιαία τοκοχρεολυτική δόση έφθανε τα 700 ευρώ.Και αυτό επειδή ο υπολογισμός γινόταν επί του συνολκού άληκτου κεφαλαίου.

Εάν ο δανειολήπτης πλήρωνε κανονικά τη δόση αυτή για 2 χρόνια και πλέον η νέα δόση μειώνεται από τα 700 στα 510 ευρώ, τότε η διαφορά των 190 ευρώ (επί 2 χρόνια = 4.560 ευρώ) συνιστά αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό και θα πρέπει να συμψηφισθεί με τις τρέχουσες απαιτήσεις των servicers έναντι των δανειοληπτών.



Ενδεικτικά των μεγάλων διαφορών στις δόσεις που γεννά η απόφαση είναι τα παραδείγματα που παρέθεσε η δικηγόρος Αριάδνη Νούκα, στην ΕΡΤ, κάνοντας λόγο για «τερατώδεις διαφορές» στις χρεώσεις.

Για οφειλή 100.000 ευρώ με επιτόκιο 3%, ο ετήσιος τόκος επί του κεφαλαίου ανέρχεται σε 3.000 ευρώ (250 ευρώ τον μήνα).

Με τον νέο τρόπο υπολογισμού επί της μηνιαίας δόσης (π.χ. δόση 500 ευρώ), η επιβάρυνση περιορίζεται μόλις στα 15 ευρώ τον μήνα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Δάνειο 120.000 ευρώ (Επιτόκιο: 4,5% με διάρκεια: 20 έτη

Παλαιά μηνιαία τοκοχρεολυτική δόση: 767 ευρώ

Νέα δόση (μετά την απόφαση): 522,5 ευρώ

Μηνιαία μείωση: 244,5 ευρώ

Ετήσιο όφελος: 2.934 ευρώ

Δεύτερο παράδειγμα

Δάνειο 150.000 ευρώ (Επιτόκιο: 5% με διάρκεια: 25 έτη)

Παλαιά μηνιαία τοκοχρεολυτική δόση: 887 ευρώ

Νέα δόση (μετά την απόφαση): 525 ευρώ

Μηνιαία μείωση: 362 ευρώ

Ετήσιο όφελος: 4.344 ευρώ

«Η διαφορά είναι άβυσσος», τόνισε η κ. Νούκα, υπογραμμίζοντας ότι η ρύθμιση του νόμου Κατσέλη δεν αποτελεί τραπεζικό προϊόν ή δάνειο, αλλά μια δικαστικά ορισμένη οφειλή που πρέπει να εξυπηρετείται με βάση την αξιοπρεπή διαβίωση του δανειολήπτη και χωρίς ανατοκισμό.

Σύμφωνα και με την κ. Νούκα, η απόφαση αναμένεται να έχει αναδρομική ισχύ, καθώς αποτελεί ερμηνεία του διατακτικού των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια.