Ελάχιστα σούπερ μάρκετ αναμένεται να είναι ανοιχτά ανήμερα της Καθαράς Δευτέρας, η οποία πέφτει φέτος 23 Φεβρουαρίου.

Ακόμα αποφάσεις δεν έχουν ληφθεί από τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ για το πως θα λειτουργήσουν την Καθαρά Δευτέρα ωστόσο αναμένεται να ακολουθήσουν ότι έκαναν και πέρσι, στην πλειονότητά τους. Συγκεκριμένα, πέρσι την Καθαρά Δευτέρα τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης ήταν κλειστά.

Τα LIDL είχαν ανακοινώσει ότι θα παραμείνουν ανοιχτά για λίγες ώρες, μέχρι το μεσημέρι της ίδιας μέρες έτσι ώστε οι καταναλωτές να προμηθευτούν τα σαρακοστιανά εδέσματα. Παράλληλα, τα myMarket είχαν ανακοινώσει λίστα με σούπερ μάρκετ που θα ήταν ανοιχτά με μειωμένο ωράριο.

Κλειστές παρέμειναν πέρσι και οι αλυσίδες «Μασούτης» και ΑΒ Βασιλόπουλος. Ανοιχτά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας θα είναι οι αλυσίδες shop & go αλλά και οι αλυσίδες Bazaar και OK.

Τι ισχύει με τα καταστήματα

Η αγορά του Ρέντη θα είναι ανοικτή ως συνήθως μέχρι και το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας, όπως και η Βαρβάκειος αγορά. Τα αρτοποιία θα παραμείνουν ανοιχτά έως το μεσημέρι για να διαθέσουν τη λαγάνα.

Κανονικά θα λειτουργήσουν οι λαϊκές αγορές, ενώ ανοιχτά θα είναι τα μίνι μάρκετ και τα ιχθυοπωλεία.