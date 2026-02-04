Το Τριώδιο «άνοιξε» επίσημα με την καρναβαλική διάθεση να είναι στα ύψη και στα σχολεία, οι προετοιμασίες για την Τσικνοπέμπτη.

Σε αποκριάτικο κλίμα και με διάθεση για γλέντι και ξεφάντωμα, στα σχολεία ξεκινούν οι προετοιμασίες καθώς η Τσικνοπέμπτη 2026 πλησιάζει, για να δώσει λίγο αργότερα τη σκυτάλη στο τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας. Η φετινή Τσικνοπέμπτη «πέφτει» την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου, σχετικά νωρίς σε σχέση με άλλες χρονιές, σηματοδοτώντας και επίσημα την κορύφωση των αποκριάτικων εκδηλώσεων.

Η ημέρα του τσικνίσματος τιμάται δεόντως τα τελευταία χρόνια και από την μαθητική κοινότητα, καθώς τα σχολεία, χωρίς να παρεκκλίνουν από το ωρολόγιο πρόγραμμα, ενσωματώνουν στο πρόγραμμα της ημέρας το τσίκνισμα που επιβάλλει το πατροπαράδοτο έθιμο. Όπως έχει παγιωθεί τα τελευταία χρόνια, οι μαθητές προσέρχονται κανονικά στα σχολεία, παρακολουθούν τα μαθήματά τους και τηρείται κανονικά το απουσιολόγιο, με τις εορταστικές δράσεις να περιορίζονται συνήθως στις τελευταίες ώρες πριν το σχόλασμα.

Σε πολλές σχολικές μονάδες, με τη στήριξη των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων, στήνονται ψησταριές στις αυλές, μοιράζονται σουβλάκια και ακούγεται αποκριάτικη μουσική, δημιουργώντας ένα κλίμα χαράς και συμμετοχής. Παράλληλα, δεν λείπουν οι παραδοσιακοί χοροί και το γαϊτανάκι, ιδιαίτερα σε σχολεία της περιφέρειας, όπου οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά στη διατήρηση των αποκριάτικων εθίμων.

Το Υπουργείο Παιδείας υπενθυμίζει ότι η Τσικνοπέμπτη δεν αποτελεί αργία, ενώ οποιαδήποτε διαφοροποίηση στο πρόγραμμα γίνεται μόνο με απόφαση του διευθυντή της σχολικής μονάδας και υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία του σχολείου και οι εορταστικές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με σεβασμό στον σχολικό χώρο. Πάντως πέραν των εκδηλώσεων για την Τσικνοπέμπτη αυτό το διάστημα στα σχολεία ιδίως της Πρωτοβάθμιας οι εκπαιδευτικοί μυούν τα παιδιά στα έθιμα της Αποκριάς και την σύνδεσή τους με την παράδοση. Μάλιστα σε πολλά σχολεία προγραμματίζονται και αποκριάτικα πάρτι εκτός σχολικού ωραρίου ώστε οι μαθητές μασκαρεμένοι με τις αποκριάτικες στολές τους να διασκεδάσουν και να ξεφαντώσουν σε ρυθμούς καρναβαλικούς όπως αρμόζει η Αποκριά.

Μετά την Τσικνοπέμπτη, το ενδιαφέρον μαθητών και οικογενειών στρέφεται στο τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας 2026, που «πέφτει» την Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου οπότε τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά λόγω της επίσημης αργίας. Η επιστροφή στα θρανία θα γίνει την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου, με το σχολικό πρόγραμμα να επιστρέφει σε κανονικούς ρυθμούς μέχρι την επόμενη μεγάλη ανάπαυλα, αυτή των εορτών του Πάσχα. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, τα σχολεία θα διακόψουν τα μαθήματα για το Πάσχα από την Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου με τους μαθητές να απολαμβάνουν σχεδόν 15 μέρες αργίας άνευ σχολικών υποχρεώσεων.

