Ξεκινά ο εθνικός διάλογος για την αναμόρφωση του Λυκείου με στόχο την σχολική χρονιά 2027-2028 οι μαθητές της Α Λυκείου να αποτελέσουν την πρώτη φουρνιά εθνικού απολυτηρίου.

Η «αυλαία» των διεργασιών για τη θέσπιση του Εθνικού Απολυτηρίου «σηκώθηκε» και επίσημα μετά το πέρας της σημερινής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη όπου δόθηκε το πράσινο φως για την έναρξη του Εθνικού Διαλόγου.

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, εκκινούν οι διαδικασίες για την προώθηση της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης που θα αλλάξει εκ βάθρων τη φοίτηση και το εξεταστικό πλαίσιο στην τελευταία σχολική βαθμίδα, το Λύκειο. Το μεταρρυθμιστικό σχέδιο αφορά τους σημερινούς μαθητές της Β Γυμνασίου που τη σχολική χρονιά 2027-2028 θα φοιτήσουν στην Α Λυκείου. Ως ορίζοντας πρώτης εφαρμογής του Εθνικού Απολυτηρίου προκρίνεται η συγκεκριμένη σχολική χρονιά εκτός απροόπτου καθώς εξαρχής το Υπουργείο δεν επιθυμεί να δημιουργήσει αναστάτωση στους μαθητές της σημερινής Γ Γυμνασίου ούτε αυτούς του Λυκείου.

Εθνικό Απολυτήριο: «Ποδαρικό» από τους μαθητές της Α Λυκείου του 2027-2028

Οι σημερινοί μαθητές της Β Γυμνασίου θα αποτελέσουν σύμφωνα με το σχεδιασμό την πρώτη «φουρνιά» που θα έρθει αντιμέτωπη με τη νέα φιλοσοφία του Λυκείου που φιλοδοξεί να αλλάξει εκ βάθρων τη φοίτηση και στις 3 τάξεις με τελικό στόχο την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο. Σύμφωνα με τις κυβερνητικές εξαγγελίες, οι Πανελλήνιες δεν καταργούνται. Αντίθετα, παραμένουν ως βασικός μηχανισμός πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Το Εθνικό Απολυτήριο φιλοδοξεί να αναβαθμίσει τον ρόλο του Λυκείου, ώστε ο τίτλος σπουδών να αποκτήσει μεγαλύτερη βαρύτητα και αξιοπιστία, κάτι που –κατά το Υπουργείο– έχει υπονομευθεί διαχρονικά.

Εντός των επόμενων ημερών θα ξεκινήσει η φάση του εθνικού διαλόγου, ωστόσο οι βασικοί άξονες και το χρονοδιάγραμμα έχουν ήδη τεθεί στο τραπέζι. Σημείο κλειδί της μεταρρύθμισης είναι η ενίσχυση του ρόλου του απολυτηρίου με συνυπολογισμό της επίδοσης και στις τρεις τάξεις του Λυκείου, σε συνδυασμό με τις Πανελλήνιες. Κεντρικός άξονας του Εθνικού Απολυτηρίου είναι η κλιμακωτή βαθμολογική συνεισφορά των τριών τάξεων του Λυκείου στο τελικό αποτέλεσμα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση όμως όπως διευκρινίζεται η ποσόστωση και τα μαθήματα που θα προσμετρώνται, θα καθοριστούν μέσα από τον εθνικό διάλογο και δεν αποτελούν τελικές αποφάσεις.

Χρονοδιάγραμμα του Εθνικού Διαλόγου για το Εθνικό Απολυτήριο

Φεβρουάριος 2026: Εκκίνηση διαλόγου – δημιουργία ομάδων εργασίας και καθορισμός ερωτημάτων.

Μάρτιος–Απρίλιος 2026: Θεματικές συζητήσεις και συμμετοχικός διάλογος με εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές.

Μάιος–Ιούνιος 2026: Σύνθεση και επεξεργασία ειδικών ζητημάτων από τις ομάδες εργασίας.

Ιούλιος–Σεπτέμβριος 2026: Δημόσια διαβούλευση επί του Κειμένου Θέσεων.

Οκτώβριος 2026: Τελική Έκθεση και χάρτης εφαρμογής με πιλοτικές φάσεις.

Τι επιδιώκει το Υπουργείο Παιδείας

Κεντρικός στόχος του Εθνικού Απολυτηρίου είναι το Λύκειο να πάψει να λειτουργεί αποκλειστικά ως προθάλαμος των Πανελληνίων και να αποκτήσει ξανά παιδαγωγικό βάρος. Όπως τονίζεται από πλευράς Υπουργείου Παιδείας, διαφάνεια, ισοτιμία και κοινοί κανόνες θα αποτελέσουν βασικούς πυλώνες της μεταρρύθμισης ώστε το απολυτήριο να αποκτήσει κύρος και αξιοπιστία. Προς επίτευξη αυτού άλλωστε οι διεργασίες του Διαλόγου θα βασιστούν στο να προκύψει ένα σύστημα με συγκρίσιμα αποτελέσματα και με ισχυρές δικλίδες ασφαλείας απέναντι στον πληθωρισμό βαθμών. Μάλιστα, τονίζεται ότι ο διάλογος δεν αποτελεί νομοσχέδιο, ούτε τεχνική συζήτηση κεκλεισμένων των θυρών, αλλά μια ανοιχτή, θεσμικά οργανωμένη διαδικασία με συμμετοχή επιστημονικής επιτροπής, εκπαιδευτικών, ΑΕΙ, κομμάτων, κοινωνικών φορέων, μαθητών και γονέων.

Η κυβέρνηση επιμένει ότι οι αλλαγές δεν στοχεύουν στην αύξηση της εξεταστικής πίεσης, αλλά στη μείωση του φαινομένου του «μονοδιάστατου άγχους» της Γ΄ Λυκείου. Ωστόσο, εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές εκφράζουν φόβους ότι το βάρος απλώς θα κατανεμηθεί σε περισσότερα σχολικά έτη, μετατρέποντας ολόκληρο το Λύκειο σε μια διαρκή εξεταστική δοκιμασία.

Ζαχαράκη για Εθνικό Απολυτήριο: «Το “χαρτί” του Λυκείου να μπορεί να διασφαλίζει ζωή και εργασία με προοπτική για κάθε μαθητή»

Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη τόνισε ότι «στόχος του Εθνικού Απολυτηρίου είναι η Ελλάδα να αποκτήσει ένα ανθεκτικό, αξιόπιστο και διεθνώς αναγνωρίσιμο απολυτήριο, που να αποτυπώνει πραγματική μάθηση και να δίνει ίσες ευκαιρίες σε όλα τα παιδιά. Θέλουμε ένα Λύκειο που δεν εξαντλείται στην εξεταστική πίεση, αλλά καλλιεργεί γνώση, κρίση και προοπτική. Ένα σύστημα που κάνει τη διαφορά στην πράξη για κάθε νέα και κάθε νέο, ανεξάρτητα από τον τόπο όπου μεγαλώνει ή τις οικονομικές δυνατότητες της οικογένειάς του. Με διάλογο, τεκμηρίωση και σταδιακή εφαρμογή, χτίζουμε ένα σύστημα που θα αντέξει στον χρόνο. Θέλω να πω στην ελληνική οικογένεια που πασχίζει για τη μόρφωση και την προκοπή των παιδιών της ότι όλη μας η προσπάθεια στοχεύει ώστε το “χαρτί” του Λυκείου να μπορεί να διασφαλίζει ζωή και εργασία με προοπτική και αξιοπρέπεια για κάθε παιδί – με δεξιότητες αναγκαίες για το αύριο, αλλά και με γνώση που αποτελεί το θεμέλιο.»